[인사] 국방부 外

◆국방부<국장급 승진 임용(일반직고위공무원)>▶국방전산정보원장 김화석
◆지식경제부▶가스산업과장 이용환
◆국토해양부<과장급 전보>▶고객만족센터장 김옥희▶국제협력담당관 이경규▶주거복지기획과장 김효정▶신도시개발과장 곽민희▶항행안전정보과장 홍래형▶수도권정책과장 이상훈▶도시재생과장 길병우▶인천지방해양항만청 선원해사안전과장 김영소▶부산지방항공청 관리국장 이근구▶〃 공항시설국장 박정일▶공공주택건설추진단 파견 김한경▶용산공원조성추진기획단 파견 성호철▶국가건축정책기획단 파견 김용태▶국무총리실 세종시지원단 파견 이소영
◆광주광역시<4급 전보>▶정보화담당관실 홍남진▶노인장애인복지과 황봉주▶시립도서관 김삼철▶남구 이우수▶투자유치서울사무소 오영걸▶광주시 국제행사성공시민협의회설립준비단 파견 김정대▶(재)광주정보문화산업진흥원 파견 김현민▶광주시 김석웅▶서구 나종욱▶광산구 나용덕▶식품안전과 임형택▶기후변화대응과 박기완▶상수도사업본부 조동현▶종합건설본부 박주욱▶광주시 오병현▶예산담당관실 황신하▶세정담당관실 배병규▶문화예술진흥과 박광석▶교통안전과 한하민▶대중교통과 이정배▶회계과 장학기▶교육지원과 이동진▶체육진흥과 김준영▶일자리창출과 박동희▶국제협력과 이종환▶시립민속박물관 양정식▶무등산공원관리사무소 김흥태▶5.18기념문화센터 차동준▶(재)2015광주하계유니버시아드조직위원회 파견 노광범 신덕찬▶문체부 아시아문화중심도시추진단 파견 이달주▶방재관리과 유용빈▶상수도사업본부 김정옥 김용백▶도시철도건설본부 이상배▶광주시(호남권광역발전위원회 파견) 박정식