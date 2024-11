[2012 안전한 식탁] 비옥한 땅에서 맑은 해풍을 맞고 자란 웰빙 고흥 농수특산물

때 묻지 않은 깨끗한 바다와 쾌적한 환경을 지닌 자연의 고장, 고흥. 3면이 바다로 둘러싸인 고흥군은 맑은 바다와 푸른 하늘이 어우러진 천혜의 아름다움을 간직한 곳이다. 기름진 땅과 청정바다, 그리고 맑은 햇살이 아름다운 고흥은, 닿는 곳마다 초록의 기운이 숨 쉬는 자연의 순수함을 간직한 땅이기도 하다. 한반도 최남단에 위치하고 있는 고흥군은 품질 좋기로 널리 알려진 유자와 석류, 간척지 쌀과 마늘을 비롯한 농산물과, 청정해역에서 나는 김, 미역, 다시마, 메생이, 굴, 꼬막 등 각종 수산물을 생산하고 있다. 이처럼 “Only One 고흥” 브랜드로 생산, 재배되고 있는 고흥의 웰빙 농수특산물들은 타지역산보다 맛과 효능이 뛰어나기로 유명하다.

고흥에서 나는 여덟 가지 특산물 8품(品) 가운데 1품인 유자는 레몬이나 오렌지보다 비타민과 칼슘의 함량이 높다. 지리적 표시 제14호로 등록된 "Only One 고흥" 유자는 최적의 토양과 기후로 재배되어 과질이 튼튼하고 탐스러우며, 골다공증, 비만, 당뇨, 감기, 피부미용, 노화방지, 피로회복에 좋다. 또한, 친환경적으로 재배되고 있는 2품 "Only One 고흥 석류는 각종 비타민과 천연 에스트로겐이 풍부하여 건강과 아름다움 유지에 좋다. 갱년기 증상 완화와 고혈압, 동맥경화를 예방해주어 최적의 기후조건을 가진 고흥의 대표 특산물로 자리매김하고 있다. 3품인 고흥 쌀은 바다를 막아 농토로 만든 간척지에서 재배되어 풍부한 햇살과 알맞은 해풍 속에서 자란 덕분에 키토산과 무기질이 풍부하다. 맑은 물과 신선한 공기 속에서 친환경 유기농으로 재배된 고흥 쌀, 'Only One' 해미와 수미는, 일 년 내내 햅쌀의 맛을 내며 식어서도 윤기와 찰기가 흐른다. 세계 10대 건강식품 중 하나인 마늘은 예로부터 동의보감과 본초강목에서도 뛰어난 효능에 대해 언급하고 있는데, 특히 고흥 지방의 따뜻한 해양성 기후와 오염되지 않은 물, 그리고 기름진 황토밭에서 생산된 4품인 "Only One 고흥" 마늘은 은은한 향과 독하지 않은 단맛으로 유명하다. 또한, 마늘의 주성분인 알리신은 혈관을 확장시켜 혈액순환을 개선하며 항암작용과 강장작용, 노화방지에도 효능이 좋다. 비타민과 미네랄의 보고 고흥의 "Only One 고흥" 참다래는 5품으로, 오염되지 않은 고흥 반도의 깨끗한 자연환경에서 알맞은 해풍을 맞고 자라 당도가 높고 비타민과 미네랄이 풍부하다. 아울러 6품 "Only One 고흥" 꼬막은 청정한 진흙 바다에서 서식하여 다른 꼬막에 비해 알이 크고 검은 빛을 띠며 속살이 쫄깃쫄깃하다. 오염되지 않은 깨끗한 고흥바다에서 채취하고 가공하여 맛과 영양, 그리고 품질이 뛰어난 "Only One 고흥" 미역은, 7품으로, 담백하고 깔끔한 뒷맛이 좋고 신진대사를 활발하게 하여 산후조리나 변비, 비만예방에 좋다. 끝으로 8품 유자골 순한 한우는 자연 그대로 사육되어 부드러운 육질과 풍부한 육즙으로, 고흥군이 선물하는 청정농축산물 중 하나이다.이외에도 고흥에는 탱글탱글 야무지게 익은 "Only One 고흥" 방울토마토가 재배되고 있는데, 건강한 달콤함이 입안에서 톡하고 퍼진다. 친환경적으로 재배 생산된 고흥 방울토마토는 다이어트식품이나 샐러드용으로도 좋다. "Only One 고흥" 조생 양파 또한, 육질이 두껍고 순한 맛과 단맛을 고루 간직하여 품질이 우수하고, 천적을 이용하여 해충을 박멸하는 친환경적 재배농법으로 비타민C가 풍부한 파프리카가 생산되고 있다. 년중 생산된 고흥의 청정오이는 비타민과 칼슘, 섬유질이 풍부하여 체내 노폐물 제거에 효과적이고, 향긋한 취나물은 고흥의 겨울 해풍을 맞고 자라 독특한 향과 입안에서 씹히는 질감이 뛰어나다. 또한, "Only One 고흥" 김, 다시마는 맑고 깨끗한 천혜의 청정해역에서 자라 바다의 진한 향기를 느낄 수 있고, 요오드, 칼슘, 칼륨과 섬유질인 아르긴산이 다량 함유되어 있다. 깨끗한 바다에서만 살아서 청정무공해식품으로 알려져 있는 고흥 매생이는, 무기질과 미네랄이 풍부하여 어린이 성장발육, 골다공증 예방에도 효과적이다. 또한, 천연 굴의 역사가 오랜 고흥에서 나는 영양 가득한 "Only One 고흥" 굴은, 피로회복과 간 기능 향상에 좋은 전복과 함께, 육질이 부드럽고 탱탱하여 신선한 맛을 선사한다.고흥군은 천혜의 자연이 선물한 농수산물을 널리 알리고 보급하고자 고흥군유통 주식회사'를 설립하고, 우수한 품질의 친환경 농수축산물을 위해 꾸준히 노력해왔다. 청정 농수축산물 "Only One 고흥" 브랜드를 모두 다 만날 수 있는 곳이 있는데, 바로 고흥청정마켓이다. 이곳에서 전시 판매되고 있는 "Only one 고흥" 브랜드는 고흥지역에서 생산되는 안전하고 품질 좋은 청정 농수축산물로서 소비자들에게 높은 신뢰와 인정을 받고 있다. 또한, "Only One 고흥" 은 온라인을 통해서도 다양하게 주문, 구입할 수 있다. 『·고흥청정마켓』쇼핑몰은 실시간 제품검색과 소비자의 편의에 맞게 구매할 수 있는 시스템을 구축하고 있어, 소비자 댁까지 안전하게 배송 받을 수 있다. 『고흥청정마켓』을 운영하고 있는 고흥군은 청정 농수산물으로 소비자들의 건강을 지키기 위해 생산과 가공 그리고 철저한 품질관리에 최선을 다하고 있다. 우리의 입맛을 자극하는 고흥 농수산물, 그 맛과 영양을 한 번에 얻을 수 있는 고흥청정마켓으로 지금 바로 방문해보는 것은 어떨까.