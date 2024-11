영어 시집 펴낸 고교생 문정현양

문정현 양은 “시와 일기는 배운 영어 표현을 구사해볼 수 있는 장”이라며 영어를 활용한 작품 쓰기를 권했다. 문양이 자신이 쓴 영시 작품들을 펼쳐놓고 포즈를 취했다.

한국 고교생이 영어로 시집을 펴냈다. 『Butterfly wings』를 최근 발간한 문정현(민족사관고 3)양이다. 초등학교 때부터 쓴 영어일기를 모은 에세이집 『The Discovery of Maturity』(성숙의 발견)을 중학교 때 출간하기도 했다.

문양이 영시(英詩)를 처음 쓴 것은 초등학교 5학년 때다. 미국 10대들이 쓴 『Chicken soup for the teenage soul』(청소년을 위한 치킨 수프)을 읽고 영어로 일기와 시 쓰기에 도전했다. 처음엔 단순한 단어와 문장을 가지고 일기와 시를 썼다. 이렇게 시작한 책이 지금은 20여 권에 이른다. 블로그(poemloverceline.blogspot.com)에 다량의 글을 선보일 정도로 실력이 성장했다. 고전시의 형식을 답습하진 않는다. 감정을 자유롭게 표현하는 시를 쓴다.

“운율을 맞추고 규격화하기보다 느낌을 솔직히 표현하는 데 초점을 맞추는 해외 청소년들의 시를 보며 따라 익힙니다.” 대신 각 행의 내용을 구체적으로 표현하는데 신경 쓴다. 문양의 시 ‘Subjective bedrocks(믿음의 기반)’의 경우 사랑과 종교를 주제로 잡고 주제에 대한 세부적인 설명을 이어간다.

“내가 왜 이 주제를 쓰려고 했는지에 대한 설명이 각 행마다 들어가 있어요. 정형화된 시를 쓰지 않으면서도 시의 내용을 일관되게 유지하는 방법입니다.”

주제는 학교에서의 일상이나, 책이나 영화를 보고 느낀 것 등 일상을 소재로 삼는다.

각 연의 시작에 비슷한 발음·구조 갖춘 단어 배치

시를 퇴고할 땐 운율을 살리는데 초점을 둔다. 운율을 만들 때는 각 연의 시작을 비슷한 소리로 시작하거나 끝나게 한다. ‘A love that consists / A whole foundation of a life / That continues to resist / The mistrust and a knife’란 구절에서처럼 ‘Consists’와 ‘Resist’가, ‘life’와 ‘knife’가 비슷한 발음과 구조를 갖추도록 배치한다.

적합한 단어를 찾을 때는 영영사전을 활용한다. 엄마에 대한 감정을 표현한 시 ‘mother mother’를 쓸 때는 엄마에게 내가 큰 부담이 됐음을 표현하기 위해 ‘onerous(부담이 따르는)’라는 단어를 사용했다. 같은 뜻을 가진 ‘overwhelming’이라는 단어가 있지만 좀 더 섬세하게 표현하기 위해 더 근접한 뜻의 다른 동의어를 찾아 쓴다. 영영사전을 볼 때 최소 10가지 동의어를 함께 익힌다. 평소 다양한 단어를 익혀두면 감정을 다양한 표현으로 풍성하게 표현할 수 있기 때문이다.

미국 드라마·영화 반복해 보며 문장 통째로 외워

문양은 영어 실력을 높이기 위해 미국 드라마와 영화도 즐겨 본다. ‘악마는 프라다를 입는다’ ‘프렌즈’와 같은 드라마를 한 편당 10번 이상을 반복해서 봤다. 잘 들리는 문장은 통째로 외워 버린다.

“대본이나 자막을 보고 외우지 않고 반복해서 들은 것만으로 문장을 외워요. 좋아하는 영화는 많이 보게 되니까 새로운 표현과 단어를 익히는데 도움이 돼요. 이렇게 외운 표현은 기억하기 쉽고 일기나 시를 쓸 때 활용할 수 있어요.”

새로 알게 된 단어나 문장구조는 일기를 쓸 때 꼭 활용한다. “일기는 누가 보는 책이 아닌 만큼 마음껏 영어 문법을 시도해볼 수 있어요. 어려운 단어를 쓰겠다’고 생각한 날에는 일부러 영어 사전을 찾아가며 쓸 만큼 영어문법의 다양한 활용법을 일기를 통해 익힙니다.”

영어 소설을 읽을 때는 모든 단어를 다 익히기보다 중요하다고 생각되는 단어들을 집중해서 찾는다. “단어를 외운다고 생각하면 억지로하는 공부가 되지만, 내 생각을 더 잘 표현하고 싶다고 생각하면 단어 공부가 생활이 됩니다.”

문양은 영어의 생활화하기를 공부법으로 추천했다. 한국 영화보다 외국 영화를, K-POP보다 팝송을 즐기는 문양은 휴대전화 언어 설정도 영어로 할 만큼 일상을 영어 환경으로 설정해 놓는다. “주변 환경을 영어에 친숙한 상태로 만들어 놓으면 영어가 좋아져요.” 패션에디터가 꿈인 문양은 생활 속의 이야기를 시와 일기로 쓰면서 점진적으로 성장해 가는 것을 느낀다”며 즐거운 영어 글쓰기를 지속해나갈 것이란 포부를 밝혔다.

