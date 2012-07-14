[인사] 건설교통기술평가원장에 이재붕 外

건설교통기술평가원장에 이재붕
한국건설교통기술평가원 신임 원장에 이재붕(56) 전 국토해양부 중앙토지수용위원회 상임위원이 16일 취임한다. 이 원장은 행시 27회로 고속철도건설단장, 감사관, 국토부 대변인, 4대강사업 부본부장 등을 거쳤다.
◆문화체육관광부<부이사관 승진>▶홍보담당관 최원일▶기획행정관리담당관 김현환▶종무1담당관 도재경▶출판인쇄산업과장 박형동
◆전북대학교병원▶진료처장 진영호▶치과진료처장 서봉직▶기획조정실장 강명재▶교육수련실장 정영주▶홍보실장 조용곤▶기획조정실 경영관리담당 신병수▶진료정보실장 김상욱
◆서강대▶기초교육원장 겸 글쓰기센터소장 박종구
◆한국감정원<전보>▶심사관리실장 정찬윤▶서울지역본부장 김경훈▶부산·경남지역본부장 최길주▶중부지점장 김태훈▶동부지점장 권우상▶성남지점장 권영운▶의정부지점장 이희원▶천안지점장 김양수▶목포지점장 강형기▶강릉지점장 손형배▶포항지점장 황재창
◆원자력안전위원회▶기획예산과장 김은환▶생활방사선팀장 박성원▶방재환경과 영광방재센터 방재관 박인호
◆한국중부발전▶보령화력본부 제3발전소 발전운영실장 최영일▶인천화력본부 발전소 발전운영실장 김재영▶경영지원처 근무 나판균▶경영지원처 근무 홍정표▶보령화력본부 근무 성동석▶보령화력본부 근무 김용철▶보령화력본부 근무 김원용▶보령화력본부 근무 강석중▶서천화력발전소 근무 김호걸▶세종열병합건설사무소 근무 최중창▶인천화력본부 근무 최정호
◆이랜드그룹▶홍보실장 상무 윤경훈