성추문 크리스 "잘못한 것 없다" 페이스북 심경 토로

성추문에 휩싸인 '슈퍼스타K3' 출신 미국인 가수 크리스 고라이틀리가 자신을 둘러싼 소문에 불쾌감을 드러냈다.

크리스는 13일 자신의 페이스북에 "제발 나를 놔두라(Please leave me alone). 인종차별처럼 느껴진다(I feel this is Racism)"는 내용의 글을 남겼다. 또 "왜 나를 괴롭히고 나에게 오명을 씌우는지 모르겠다(Why do you bother me & give me a bad name)"고 남겼다.

그러면서 "나는 잘못한 것이 없다(I haven't even done nothing wrong)"이라며 "나를 당신의 생각과 입으로부터 자유롭게 해달라(Let me be free from your mind & mouth)"고 덧붙였다.

크리스는 전 여자친구에게 수십차례에 걸쳐 3200만 원을 빌린 뒤 이를 갚지 않은 혐의 등으로 지난 4월 고소당했다. 이후 출국 금지를 당한 뒤 검찰의 조사를 받고 있다. 올해 초에는 자신의 팬클럽 회원 등 수명의 여성과 성관계를 맺었다는 소문이 피해자로 주장하는 여성으로부터 불거져 나왔다.

비난 여론에 그는 "한국을 사랑하지만 문화적 차이가 있다. 용서를 빈다"고 사죄의 뜻을 드러내기도 했다.

온라인 중앙일보