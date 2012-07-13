[인사] 법무부 外

◆법무부<서기관 승진>▶법무부 출입국심사과 최영길▶〃 외국인정책과 김수남▶〃 정보팀장 김상진▶인천공항 출입국관리사무소 총무과장 이진환▶서울 〃 관리과장 육승훈▶부산 〃 〃 유재호
◆국방부<과장 전보(일반직 공무원)>▶재정계획담당관 유균혜▶재정회계담당관 정현호▶보건정책과장 이순택▶군인연금과장 김석규▶국제군수협력과장 박승흥▶재난관리지원과장 이상웅▶국유재산과장 권용우▶전력조정평가과장 이정수▶국립서울현충원 현충과장 이완식▶국방전산정보원 관리과장 서광옥▶주한미군기지이전사업단 파견 이영빈▶방위사업청 〃 권대일▶강원도 〃 신일현
◆지식경제부<전보>▶석탄산업과장 박병찬▶국제표준협력과장 오광해▶표준연구기반과장 이석우▶에너지환경표준과장 최철우▶적합성정책과장 김동호▶계량측정제도과장 이재만▶대불자유무역지역관리원장 김성수
◆국가과학기술위원회▶대통령실 김꽃마음▶연구개발기획과장 김보열▶연구기관선진화팀장 이효희▶거대공공조정과 이희란
◆진주시<4급 전보>▶경제통상실장 류현병▶복지문화국장 진현철▶의회사무국장 김주수▶평생교육센터소장 이정도
◆한림대▶학생처장 최성찬▶대외협력처장 고윤순
◆한국폴리텍대 울산캠퍼스▶교학팀장 배철민▶대학 중장기발전TF 팀장 한해진▶경력개발센터장 김성근
◆서원대▶교무처장 엄태석▶기획처장 이상화▶입학학생처장 정민영▶국제교류처장 김대빈▶인재개발처장 김범종▶교무부처장 겸 출판부장 최석현▶총무처장 유길준▶재무처장 김완석▶입학학생부처장 겸 입학전략팀장 김성중
◆신아일보▶논설실장 이규섭
◆무역보험공사<부서장급 승진>▶기업개선실 소속 김은성▶경기북부지사장 윤종배<부서장급 전보>▶선박사업부장 강병태▶리스크총괄부장 백승달▶경영진단부장 황인규▶중소중견기업사업2부장 안혜성▶국내보상채권부장 강명근▶인천지사장 송윤재▶강원지사장 호인태