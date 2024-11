애플·구글·MS … ‘IT 종합선물세트’ 산다

흔히 ‘세계 정보기술(IT) 업계의 성지’ 하면 실리콘밸리를 떠올린다. 하지만 실리콘밸리는 수많은 IT 기업이 창업을 하고 커 나가고 또 실패를 거듭하는 공간이다. 성지라기보다는 ‘인큐베이터’에 가깝다. 나스닥은 실리콘밸리라는 훌륭한 인큐베이터에서 잘 자란 씨앗이 세상의 혹독한 시험을 마치고, 마침내 꽃을 피우는 곳으로 진정한 의미의 성지다. 지금 전세계 IT 업계를 주름잡는 애플이나 구글, 아마존닷컴 등 굵직굵직한 IT 대표기업이 나스닥에 상장돼 있다. 나스닥 상장은 이런 IT 기업들엔 성공의 척도로 여겨진다. 미래의 애플·구글·페이스북을 꿈꾸는 기업이 나스닥 상장을 위해 오늘도 열심히 달리고 있다.

또 투자자 입장에서 나스닥은 좋은 IT 기업을 고를 수 있는 곳이다. 다만 애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 구글, 인텔에 퀄컴까지 투자하고 싶은 IT 기업은 많은데 이 많은 종목을 따로따로 사자면 번거롭고 금액도 만만치 않다. 애플과 구글은 주당 가격이 원화로 약 60만원에 달한다. 마음에 드는 주식 한 주씩만 사도 몇 백만원이 훌쩍 넘게 된다. 또 이 중에서 투자할 IT 종목은 어떻게 고르고 비중은 어떻게 조절할지, 신경 쓸 것이 많다. 이렇게 머릿속이 복잡하다면, ‘QQQ’ (종목명 Power Share QQQ) 한 가지만 기억하면 된다. QQQ는 미국 상장지수펀드(ETF)로 나스닥100지수를 추종한다. 나스닥에 상장돼 있는 대표적인 종목만 골라 100종목을 구성한 게 나스닥100지수인데, QQQ는 바로 이 지수를 좇는다. 주당 가격도 우리 돈 7만원대로 적당하고, 따로 고르지 않아도 나스닥 대표종목을 알아서 골라 담아가는 ETF니 어떤 종목을 사야 할지 고민할 필요도 없는 일석이조의 투자처다. IT 기업 종합선물세트라고 할 만하다.

지금 IT 기업을 대표하는 애플, 구글, 아마존닷컴 등의 대기업은 이미 90년대 말 닷컴 버블 붕괴와 함께 IT 기업에 투입된 어마어마한 투자자금이 흔적도 없이 사라진 후 살아남은 회사다. 미국 금융 위기, 유로존 위기 등의 악재가 쏟아져 나올 때 미국 증시를 회복시킨 든든한 버팀목이다. 금융 위기 이후 QQQ의 수익률은 S&P500 지수의 수익률을 늘 웃돌았다. 최근 5년간의 수익률도 30%가 넘는다. 이 기간 시장은 마이너스 수익률을 기록했다. 2일 종가는 64.35 달러로, 유럽 위기가 부각됐던 5월 주가가 60달러 선으로 하락했다가 최근 조금씩 회복되고 있다.

이재경 삼성증권 상무