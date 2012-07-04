[인사] JTBC 外

◆JTBC<보도국>▶행정담당 부국장 차진용▶뉴스제작부장 장기하<콘텐트본부>▶드라마기획팀장 이영준
◆중앙일보 시사미디어▶광고국 전략팀장 김병규▶브랜드마케팅팀장 이승관▶광고1팀장 천세윤▶광고2팀장 김윤재▶광고3팀장 나성근▶기획광고팀장 박성진
◆법무부<부이사관(3급) 승진>▶인천출입국관리사무소장 김창석
◆농림수산식품부<과장급 전보>▶농림수산검역검사본부 축산물안전부 축산물안전과장 위성환
◆방송통신위원회<과(팀)장급 전보>▶정책총괄과장 최영진▶방송광고정책과장 권용현▶방송광고진흥팀장 홍성완▶지역방송팀장 성종원▶의안조정팀장 최현숙▶조사기획총괄과장 김정원▶방송시장조사과장 김동철▶서울전파관리소 방송통신서비스과장 최종원
◆국민권익위원회<부이사관 승진>▶청렴총괄과장 한삼석
◆관세청<부이사관 승진>▶관세평가분류원장 강태일▶공항수출입통관국장 조민호
◆강원도▶감사관 이주익▶보건환경연구원장 심태흠▶화천군 부군수 윤순근▶자치행정국 총무과장 허남석▶자치행정국 총무과 최문순
◆전남도<이사관 승진>▶도의회 사무처장 박내영<부이사관 승진>▶경제산업국장 고대석<서기관 전보>▶비서실장 정순주
◆대구 수성구<4급 승진>▶복지국장 조춘지▶의회사무국장 이종길<4급 전보>▶행정국장 서영수
◆해남군<서기관 승진>▶기획홍보실장 백종호▶주민복지과장 민직기
◆담양군<공로연수>▶조재휘(서기관)<서기관 승진>▶주민복지실장 박기호▶담양읍장 박영묵
◆무안군<서기관 전보>▶주민복지실장 박병석
◆부산대▶교무처 교무과장 이강국▶학생처 학생과장 이계주▶사무국 총무과장 조영기▶산학협력단 행정지원과장 권부익▶간호대학·의학전문대학원·치의학전문대학원·한의학전문대학원통합행정실장 박진창▶교무처 교무과 행정사무관 이창기▶〃 학사과장 조말순▶기획처 기획평가과장 황홍주▶〃 기획평가과 행정사무관 권오빈▶〃 캠퍼스재정기획과장 유병수▶사무국 총무과 행정사무관 안수용▶〃 총무과 행정사무관 신현일▶〃 재무과장 정연수▶자연과학대학·스포츠과학부통합행정실장 신상호▶경제통상대학·경영대학·국제전문대학원·경영대학원·경제통상대학원통합행정실장 최형장▶약학대학·생활환경대학·예술대학통합행정실장 김순경▶나노과학기술대학·생명자원과학대학통합행정실장 백기택▶입학관리본부 입학관리과장 이문용▶산학협력단 연구지원과장 김판규▶종합인력개발원 취업지원실장 노덕근▶대학생활원 행정실장 이해석▶평생교육원 행정실장 김영순▶사무국 시설과 공업사무관 탁성알▶대학생활원 밀양캠퍼스 분원(양산캠퍼스 겸무) 시설사무관 이공수▶정보전산원 정보전산담당관 신기현
◆전남대<4급(서기관) 전보>▶산학연구과장 윤상국▶경리과장 조창희
◆경상대▶사무국장 이대열▶학사지원과장 최윤홍▶공과대학 행정실장 이수호▶의학전문대학원·간호대학·약학대학 통합행정실장 정승한▶평생교육원 행정실장 박말원▶인재개발원 행정실장 이규홍▶학생생활관 행정실장 이방주
◆한밭대<4급>▶총무과장 오찬택
◆강릉원주대▶교무지원과장 강옥란▶교무과장 이기범▶기획평가과장 이한진▶대외협력과장 김원백▶제3행정실장 김상유▶제2행정실장 주재규▶제5행정실장 김형수
◆한국해양대▶기획평가과장 이일고▶총무과장 이재철▶재정과장 박재홍▶교무과장 정태원▶학생복지과장 김창열▶입학장학과장 이상돈▶공과대학 행정실장 문병춘
◆경남과학기술대▶사무국장 강학래▶교무처 입학교무과장 김병섭▶통합행정실 행정실장 하중곤
◆경기대▶총무처장 박진환▶생활관장 김정식
◆경향신문<부국장>▶문화사업국 사업팀장 권호욱
◆한국일보문화사업단▶이사 이현걸
◆KBS미디어▶콘텐츠기획본부 지식사업부장 김혜선▶콘텐츠사업본부 E-비즈니스부장 박수형▶콘텐츠서비스본부 웹서비스2부장 김상유▶〃 제작기술서비스부장 이재길
◆MBC▶예능1국 예능1부장 이흥우
◆대전일보▶논설위원 변상섭▶편집부국장 겸 방송뉴스부장 김시헌▶정치행정부장대우 한경수▶경제부장대우 송충원▶사회부장 이용▶지방부장 이강식▶청주 주재 부국장 김형규▶홍성 주재 부장 김재철▶문화사업국장 직대 김원기
◆전라일보▶편집국 부국장 이상덕▶〃 정치부장 장병운▶〃 사회부장 권희성
◆리얼TV▶부사장 김세환
◆교통안전공단<보직>▶기획조정본부장 정희돈▶녹색교통IT본부장 김동국▶도로안전본부장 정병현▶지속가능경영처장 오순석▶안전평가처장 서종석▶중부지역본부장 김기봉▶서울지역본부 안전지원처장 이진구▶호남지역본부 전북지부장 김영만
◆농림수산식품교육문화정보원<본부장급 신규>▶정보화사업본부장 박치경▶인재양성본부장 김규억▶가치확산본부장 이강원<실장급 신규>▶정보화전략실장 민근홍▶미래전략실장 장준환
◆극지연구소▶선임연구본부장 최문영▶인프라운영본부장 이방용▶대륙기지건설단장 김예동▶극지기후연구부장 강성호▶극지지구시스템연구부장 이종익▶극지생명과학연구부장 이유경▶미래전략실장 남상헌▶국제협력실장 신형철▶지식정보실장 진동민▶기획부장 겸 행정부장 유연진▶남극세종과학기지 대장 신민철▶사업관리실장 오정환
◆군인공제회<임명>▶기획관리본부장 이인규
◆한국자연공원협회▶사무총장 박기환