카터만 빼고 …골퍼가 非골퍼 누르고 당선됐다

오바마 대통령이 지난해 8월 휴가 중 골프를 즐기는 모습을 한 사진기자가 찍고 있다. [중앙포토]

1955년 미국 백악관에 다람쥐 사건이 터졌다. 아이젠하워 대통령이 이용하는 연습 그린에 다람쥐들이 도토리를 묻어 놓으면서 그린이 파헤쳐지는 일이 발생했다. 골프를 좋아해 그린에서 많은 시간을 보내는 아이젠하워가 격분했고 “다람쥐를 총으로 쏴버리라”고 지시했다. 백악관 요원들이 대통령의 골프를 방해하는 다람쥐를 죽이지는 않았다. 그러나 다람쥐를 덫으로 잡아 먼 야생에 돌려보냈다.

미 대선과 골프

이 해프닝이 야당에는 호재였다. 민주당 의원들은 의회에서 ‘백악관 다람쥐 구명 기금’을 발족하자고 제안했다. 한 상원의원은 백악관에도 다람쥐가 살 수 있도록 대통령이 그린 훼손을 너그럽게 용서해달라고 탄원하기도 했다. 백악관에 다람쥐를 풀어놓으려는 환경운동가의 퍼포먼스도 있었다. 아이젠하워는 다람쥐 때문에 궁지에 몰렸다. 그는 “자연으로 되돌아간 다람쥐들의 자유가 부럽다”고 푸념했다. 그러면서도 골프를 멈추지는 않았다. 연습 그린에서 퍼트를 하고 집무실 마루 바닥에도 골프화 스파이크 자국을 남겼다.

버락 오바마 현 대통령도 골프 때문에 야당으로부터 공격을 받고 있다. 오바마가 지난 24일 즐긴 골프는 취임 이후 101번째 라운드였는데 야당에서는 대통령이 국정보다 골프에 더 신경을 쓴다면서 ‘골프 사령관(Golfer-in-Chief)’이라고 비꼬고 있다. 야당인 공화당은 골프에 빠진 오바마가 재선되어서는 안 된다는 논리를 펴고 있다.

그러나 미국 대선과 골프의 상관관계를 살펴보면 오바마는 재선될 확률이 높다. 미국의 지난 100년간 대통령 18명 중 골프를 하지 않은 사람은 3명에 불과했다. 국민은 대선 후보가 골프를 한다는 것을 알고도 찍어줬다. 앨 고어, 밥 돌, 마이클 듀커키스, 월터 먼데일 등은 유력 후보였으나 대통령이 되지 못했는데, 골프를 하지 않았다는 공통점도 있다.

골프 라운드 중인 조지 부시(왼쪽), 지미 카터(가운데), 빌 클린턴 전 미국 대통령. [중앙포토]

미국 대선에서 골퍼와 비골퍼가 맞붙으면 대부분 골퍼가 이겼다. 지미 카터가 골프를 하지 않은 대선 주자로서는 유일하게 골퍼인 제럴드 포드를 이겼다.

그러나 20세기 대통령 중 골프를 치지 않은 세 명의 대통령(카터, 허버트 후버 , 해리 트루먼)은 모두 재선에 실패했다. 반면 재임 중 800회 라운드를 한 것으로 알려진 아이젠하워는 다람쥐에 대한 국민의 동정심에도 불구하고 너끈히 재선에 성공했고 존경받는 대통령으로 남아 있다.

미국의 언론인 돈 반 나타 주니어는 미국 대통령들의 골프에 관한 책 first off the tee 에서 “대통령을 하려면 골프를 하는 것이 낫다. 미국인은 골프를 안 치는 사람보다는 치는 사람이 좋다고 말하고 있는 것 같다”고 썼다. 너무 잘 치는 건 또 다른 문제다. 덴 퀘일 부통령은 핸디캡이 3이었는데 일은 안 하고 골프만 한다는 입방아에 자주 올랐다. 미국의 국민은 어설프게 골프를 치는 사람을 원한다는 인상도 있다.

부시 92타, 클린턴 93타, 포드는 100타

그래도 귀족 스포츠로 불리는 골프에 대한 반감은 미국에서도 크다. 골프는 대선주자에게 정치생명을 건 모험이 된 적도 많다. 골퍼로서 최초의 대통령이 된 윌리엄 태프트(재임기간 1909~1913)는 자신을 대선 후보로 지명한 시어도어 루스벨트 대통령으로부터 “골퍼라는 사실이 공개되면 낙선할 것”이라는 경고를 받았으나 신나게 골프를 했고 이겼다. 태프트는 “골프는 격렬한 스포츠를 하지 못하는 사람들에게 걸을 기회를 주는 좋은 스포츠”라고 주장했다. 미국 국민은 이를 받아들였다.

태프트가 길을 연 덕인지는 몰라도 비난을 받으면서도 골프를 그만둔 대통령은 아무도 없었다. 존 F 케네디는 “업무 시간에 골프를 하지 않을 것”이라고 발표를 했지만 당선되고 나서 며칠 만에 약속을 어겼다. 그 다음 대통령인 우드로 윌슨은 주치의가 스트레스 때문에 생긴 위경련과 편두통을 위해 골프를 처방했다는 명분으로 일요일을 제외한 매일 골프를 즐겼다. 제1차 세계대전 중엔 좀 줄였지만 그래도 재임 8년 동안 1600라운드 가까이 한 것으로 알려졌다. 파 4홀에서 26타를 치기도 했고 평균 타수는 115 정도로 형편없었다. 그러나 빈정거림에도 전혀 굴하지 않았다.

아이젠하워는 제2차 세계대전 연합군 사령관으로 영국에 주둔할 때 근처 골프장에 독일군 폭격으로 새 벙커가 생기지 않을까 걱정하곤 했다. 대선 기간 중 야당은 그의 라운드 횟수를 도표로 만들어 공격했고 ‘골퍼를 (대통령으로) 뽑으려면 (실력이 형편없는 아이젠하워가 아니라) 벤 호건으로’라는 슬로건을 걸기도 했다.

골프가 대선에 큰 도움을 준 경우도 있다. 1999년 미국과 유럽의 대륙대항전인 라이더컵에서 미국은 패색이 짙었다. 미국팀 주장 벤 크랜쇼는 오랜 친구인 조지 W 부시에게 도움을 청했다. 공화당 대선주자였던 부시는 정치 일정을 취소하고 경기장으로 날아가 선수들에게 연설을 했다. 그는 멕시코와 치렀던 알라모 전투에서 지휘관인 트레비스 대령이 국민에게 쓴 편지를 인용했다. “성조기는 아직도 담 위에서 펄럭이고 있으며 우리에게 항복이나 후퇴는 절대 없을 것이다. 승리와 죽음 뿐이다.”

부시의 연설에 감동한 데이비드 듀발이 벌떡 일어나 “우리도 나가서 싸우자”고 했다. 둘째 날까지 6-10으로 뒤지던 미국은 마지막 날 압승을 거두면서 14.5-13.5로 대역전극을 펼쳤다. 부시에게 리더십이 강한 영웅이라는 이미지를 줬다.

대선에서 경쟁한 사람들끼리 골프를 친 적도 있다. 1995년 밥 호프 크라이슬러 클래식 프로암에서 빌 클린턴 당시 대통령과 조지 부시 전 대통령, 포드 전 대통령이 함께 라운드를 했다. 클린턴과 부시는 92년 대선에서 맞서 싸운 상대였다. 대선에서 이긴 클린턴은 농담을 하면서 화해를 시도했으나 부시는 끝까지 귀를 막았다. 대선 패배에 대한 반감이 남아 있었던 데다 멀리건을 많이 하는 클린턴이 대통령의 위상을 깎아내리고 있다고 생각해서다. 전·현직 대통령들의 라운드 성적은 부시 92타, 클린턴 93타, 포드 100타였다. 대통령이 친 공에 맞은 갤러리 수는 부시 2, 포드 2, 클린턴 0이었다.



한국 대선 주자는 대부분 골프 안 쳐

골프는 한국에서 아직도 대중의 반감이 크고 그래서 더 위험하다. 현재 대선주자 중에도 비골퍼가 주류다. 골프가 싫어서 안 하는 경우도 있지만 대선을 위한 경력 관리를 위해 자제하는 경우도 있다. 새누리당에선 박근혜 전 대표를 비롯해 김문수 경기도지사, 이재오 의원이 골프를 하지 않는다. 야당에선 문재인 상임고문과 김두관 경남지사가 비골퍼다. 안철수 서울대 융합기술대학원장도 골프를 하지 않는 것으로 알려졌다. 대선 후보 중에서 정몽준 새누리당 의원과 정세균 민주당 상임고문은 골프를 한다.

골프를 백안시하는 것이 정답은 아니다. 골프를 하면 무소불위의 대통령이라도 자신이 실수투성이라는 사실을 자각할 수 있다. 빌 클린턴은 “대통령이라는 엄청난 스트레스를 잊을 수 있는 유일한 시간”이라고 했다. 그런 기회를 주는 골프가 대통령에게 더 현명한 정책 결정을 하도록 도와줄지도 모른다.

한국에서도 이명박 대통령을 포함해 골프를 하지 않는 리더가 반드시 훌륭했던 것만은 아니다. 20세기 초반의 명프로골퍼 지미 더마렛이 말한 “마음의 평정심을 유지한 채 골프를 할 수 있는 사람이라면 대통령감으로 충분하다”는 경구도 생각해봐야 할 것 같다.