내겐 정말 슬픈 일이 한 다리 건너면 우습게 보이지 인생은 그런 것

-이번 작품은 전작 ‘야끼니꾸 드래곤’과 닮은 듯 다르다. 굳이 비슷한 설정으로 간 이유는.

“장녀의 다리가 불편하고 자매 간 삼각관계 등 가족의 관계성 면에서 비슷한 부분이 있다. 기본적으로 가족 이야기라 비슷해 보일지 모르지만 ‘야끼니꾸 드래곤’은 일본 관서지방의 이야기고 이쪽은 한국의 작은 가상 섬이 무대니 전혀 다르다고 봐주면 좋겠다.”

Who Are You : 재일 한국인 3세 연출가 정의신