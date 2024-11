아이와 요리하며 영어공부

간단한 요리는 재미있는 홈스쿨 방법으로 사용되기도 한다. 어린이들이 요리체험을 하고 있다.

따끈한 피자와 매콤한 떡볶이는 아이들에게 인기 간식이다. 재료만 있으면 요리하기 어렵지 않아 어린이도 손쉽게 만들어 볼 수 있다. 맛있는 요리를 하면서 영어 공부도 함께 해보면 어떨까. 재미있는 영어 홈스쿨 수업이 될 수 있다. 엄마표 영어 전문가 이명진(37)씨가 가정에서 요리를 하며 영어 공부하는 방법을 소개했다.

이씨는 요리 영어 학습의 장점으로 아이의 흥미 유발을 꼽았다. 주방에서 흔히 사용하는 요리 도구나 재료의 이름을 영어로 익히는 과정이 아이들의 호기심을 자극한다. 엄마뿐 아니라 아이도 사전에 요리와 관련된 단어와 표현법을 익혀두면 실제 요리를 할 때 더욱 적극적으로 참여하게 된다.

음식 종류는 아이와 엄마가 상의해 결정한다. 요리 과정이 복잡하지 않고 아이가 잘 먹는 음식 가운데 선택하는 것이 요령이다. 한 가지 주제를 정해 요리에 관련된 이름을 붙이는 것도 재미있다.

‘얼굴 모양 피자(pizza face)’를 만들어 눈·코·입·귀에 대해 얘기를 나누고, 요리가 완성된 뒤에는 해당 주제를 인터넷이나 책에서 찾아보며 심화학습을 할 수 있다.

배운 영어 단어는 영어 일기로 복습

요리에 필요한 재료와 도구를 살펴보고 영어 명칭을 익혀 본다. 요리에 자주 사용하는 뒤집게(spatula)·체(strainer)·거품기(whisk)·도마(chopping board) 등은 미리 어휘를 알아두면 시간을 절약할 수 있다.

요리를 할 때는 간단한 영어표현을 챈트 형식으로 반복해 연습한다. 피자 소스를 도우(빵)에 바를 때 사용하는 표현(Spread)을 ‘Spread! Spread! Spread the sauce on the dough!(소스를 도우에 발라!)’처럼 되풀이한다. 이씨는 “요리를 하면서 같은 표현을 여러 번 말하다 보면 생소한 어휘도 자연스럽게 익힐 수 있다”고 조언했다.

요리를 마친 뒤에는 완성된 요리를 다양한 방법으로 기록해 본다. 아이와 함께 요리를 사진으로 찍어보거나 그림으로 그려보는 것도 좋다. 완성한 요리에 대해 영어일기를 써 볼 수도 있다. 요리주제를 정하는 것부터 만드는 과정에서 경험한 일이나 요리의 맛을 적어본다. 새롭게 익힌 요리와 관계된 어휘를 일기 하단에 적어보는 것도 좋다.

<이지은 기자 ichthys@joongang.co.kr 사진="황정옥">이지은>