스토리로 외우는 송오현의 TOEFL 어휘

Improvise - ad libitum - contemplat

어휘는 무조건 암기하는 것이 아니다. 의미를 이해하고 머릿속에 정리해 언제든지 활용할 줄 알아야 자신만의 어휘가 된다. 연관성이 없어 보이는 3개의 어휘를 하나의 스토리로 연결하면서 재미있게 영어단어를 즐겨보자.

Improvise는 임기응변으로 아무런 준비 없이 대처하는 것을 말한다. ‘im’은 부정 접두어고 ‘vis’는 ‘보다’는 뜻의 어근이다. 영어로 정의하면 ‘to make of do something offhand’로써 무엇인가를 즉석으로 한다는 뜻이다. 두 번째 정의로 ‘to make or fabricate something out of what is conveniently on hand’로 임시변통의 뉘앙스를 담고 있다.

예문을 보면 ‘Actors are good at improvising when they forget their lines.’의 경우 배우들이 대사를 잊어버렸을 때 얼마나 임기응변 능력이 좋은지 말하고 있다. ‘He forgot his notes so he had to improvise his keynote speech.’는 발표문을 잃어버려 즉흥 기조 연설로 상황을 모면한 이야기한다. Improvise의 동의어로 ad-lib, rig up, clap, cobble up, extemporize, make up 등이 있다. ad libitum의 줄임이다. 말이나 연기 따위를 즉흥적으로 할 때 사용한다. 자동사·타동사로 모두 사용될 수 있다. ‘The actress had to ad-lib because she forgot her script.’는 한 여자배우가 대사를 잊어버린 곤란한 상황에서 즉흥적인 말로만 상황을 모면했다고 말하고 있다. He always ad-libs his speech. 그는 연설을 언제나 즉흥적으로 한다는 뜻이다. clap up은 대충 만들어서 사용한다는 의미다. The company clapped up cars more than they could sell. 한 회사에서 자동차를 부실하게 만드는 것을 묘사하고 있다. extemporize도 중요한 어휘다. ‘ex’는 ‘밖으로 벗어난’을 뜻하며 정해진 틀을 벗어나 즉석으로 하는 것을 의미한다. ‘당신이 원하는 게 무엇이든 즉석으로 해드릴 수 있다.’라는 광고카피가 있다면 ‘We can rip up whatever you want.’라고 표현할 수 있다. ‘You cobbled up that report overnight, didn`t you?’라고 묻는 다면 ‘보고서를 어젯밤에 대충 만들었습니까?’하고 추궁하는 것이다.

반의어는 a rra n ge, lay, prepa re, contemplate, rehearse가 있다. 이 중 contemplate는 ‘무언가를 자세히 관찰한다’는 어원을 가지고 있다. ‘She was contemplating her image in the mirror.’은 거울 속에 비친 자신의 모습을 한참 동안 응시하는 모습을 묘사하고 있다. ‘The president contemplated the current political situation for some days.’는 대통령이 현정국에 대해 며칠 동안 심사숙고 했다는 말이다. ‘I have contemplated moving to America.’는 미국으로 이주할 계획을 품고있었다는 표현이다.

<송오현 dyb교육 대표, 고려대 졸, 『송오현의 만점 영어 에세이』 저자>송오현>