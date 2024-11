뿔 달린 집 지었더니 ‘삼단아’란다.일상적인 건 싫다 감동이 없어서

-자유분방한 성격인데 어떻게 현실적 제약이 많은 건축을 하게 됐나.

“그림을 평생 그려왔는데 풍경화를 그리면서 건물에 관심을 갖게 됐다. 미대를 가기엔 화가가 되겠다는 확신이 없었고, 막연히 건축과에 가면 어떨까 싶었는데 가보니 잘 맞았다. 교육기관에서 그림을 배운 적도 전혀 없다. 오히려 다행이다. 창의적인 것들은 교육을 안 받는 게 맞는 것 같다.”

Who Are You : 건축계의 이단아 문훈