◆화가 정미연 씨가 다음 달 8일까지 서울 통의동 아트사이드 갤러리에서 개인전 ‘영혼 위에 놓인 길(The Way on the Spirit)’을 연다. 그가 최근 몰두해온 “그림은 궁극적으로 인간에게 어떤 역할을 하는가”를 탐구한 작품을 선보인다. 02-725-1020.

◆역사명랑만화 ‘맹꽁이 서당’의 윤승운(70) 화백이 ‘SICAF(서울국제만화애니메이션페스티벌) 2012 코믹 어워드’를 받는다. ‘SICAF 2012 애니메이션 어워드’ 수상자에는 ‘아기공룡 둘리’ ‘날아라 슈퍼보드’를 만든 김석기(68) 한호흥업 대표가 뽑혔다. 시상식은 7월 18일 열리는 SICAF 개막식에서 치러진다.

◆한국문화예술위원회는 20일 오후 2시 대학로 예술가의집에서 ‘공공성’이란 공동작업을 주제로 제4차 공공미술 토크(Talk)를 연다. 프랑스의 얀 투로브스키 뉴페이트런스(New Patrons) 운영감독을 초청해 한다. 참가신청은 예술위 홈페이지(www.arko.or.kr)에서 할 수 있다.