[인사] 국토해양부 外

◆국토해양부<과장급 전보>▷택지개발과장 하대성▷주택기금과장 지종철
◆금융위원회<과장급>▷규제개혁법무담당관 최명수▷제도운영과장 이정하
◆한국일보<부국장 승진>▷논설위원실 논설위원 이대현▷편집국 사회부 부산취재본부장 박상준<부국장대우〃>▷논설위원실 논설위원 조재우▷편집국 종합편집부 편집1부장 이창선▷〃종합편집부 편집2부장 채봉석▷〃경제부장 고재학▷〃사진부장 최종욱▷경영관리국 채권관리부장 조광연▷독자마케팅국 마케팅관리부장 박해상<부장〃>▷논설위원실 논설위원 장인철▷편집국 사회부 대구취재본부장 유명상▷〃사회부 대전취재본부장 최정복▷〃문화부 선임기자 장병욱▷〃스포츠부장 여동은▷전략기획실 실장직대 송영웅<부장대우〃>▷편집국 종합편집부 김문중 유병주 지관식▷〃사회부 광주취재본부 최수학▷〃사회부 대전취재본부 허택회▷〃사회부 부산취재본부 김창배▷〃문화부 선임기자 오미환▷〃국제부 황유석▷〃사진부 손용석▷경영관리국 경영관리부 이한석▷경영기획실 기획부 남택희▷광고국 기획관리부 부장대우 김안중<전보>▷편집국 문화부장(부국장대우) 최진환▷〃국장석 선임기자 이희정▷〃사회부 수도권취재본부장 송원영
◆건국대▷총장비서실장 강대용▷대학원 행정실장 전호진▷경영전문대학원 겸 경영대학원 행정실장 박순영