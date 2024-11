스토리로 외우는 송오현의 TOEFL 어휘

Coerced - Source - Evidence

어휘는 무조건 암기하는 것이 아니다. 의미를 이해하고 머릿속에 정리해 언제든지 활용할 줄 알아야 자신만의 어휘가 된다. 연관성이 없어 보이는 3개의 어휘를 하나의 스토리로 연결하면서 재미있게 영어단어를 즐겨보자.

정보의 근원지(source)를 폭로하도록 아무리 심하게 강요당한다 해도(coerced) 확실한 증거(evidence)없이 절대로 입을 열어서는 안 돼!

No matter how strongly you are coerced into divulging the source of some information, you must not utter even a single word unless there is solid evidence.

Coerce는 많이 사용되는 말이므로 꼭 알아둬야 한다. ‘compel by pressure or threats’ 누군가를 강제로 어떤 일을 하게 만들 때 쓰는 말로서 압력이나 위협이 가해지는 어감이다. The confession was thrown out at the trial because the defendant had been coerced into making it. 피고가 재판과정에서 강요에 의해 자백했기 때문에 자백을 기각했다. Coerce의 동의어로 Push, Force가 있다. Mary has been pushed to study hard by her father. Mary는 아버지로 부터 공부를 하라는 압력을 받고 있다. I was forced to accept the idea. 원치도 않은 생각을 수용할 수밖에 없었다.

Source는 원천·근원이란 뜻으로 정보 따위의 공급원이나 불안의 근원도 될 수 있다. 영어로 정의하면 ‘A place, person, or thing from which something comes or can be obtained’ 또는 ‘A person who provides information’으로 사람을 가리키기도 한다. The source of the problem with the heater seems to be a faulty gas valve. 히터에 생긴 문제의 근원이 가스 밸브 때문이라고 추측하고 있다. Military sources announced a reduction in strategic nuclear weapons. 군소식통이 전략적 핵무기들 을 감축하기로 알려줬다. 동의어로 Fountainhead가 있으며 원출처를 말할 때 사용한다. ‘A fountainhead of information’은 정보의 원출처를 뜻한다.

Evidence는 증거를 뜻한다. ‘One or more reasons for believing that something is or is not true’로 정의되는데 사실이거나 사실이 아닌 것을 믿도록 제시할 수 있는 근거를 의미한다. The fever and difficulty in breathing were evidence that Mary had pneumonia. 열이 나고, 호흡곤란 증세가 폐렴의 증상임을 증명하고 있다. Conclusive Evidence는 ‘결정적 증거’라는 뜻의 관용어다. 동의어 testimony는 증거·증언으로 쓰이기도 한다. The latest trade figures are testimony to the failure of this administration`s policies. 최근 무역지수가 정부의 정책 실패를 그대로 반영하는 증거라고 주장하고 있다.



<송오현 dyb교육 대표, 고려대 졸, 『송오현의 만점 영어 에세이』 저자>