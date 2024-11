[건강 칼럼] ‘정치인의 입’? 처진 입꼬리, 웃는 입매로 바꾸려면?

늘 이런 입매를 하고 있는 사람을 보면 어떤 느낌이 들까? ‘이 사람은 완고한 성격으로 고집불통에 불만이 많고 좀 권위적일 거 같아’ 이런 선입견이 생기지 않을까?

그런데 매일 신문을 펼치면 보이는 정치인들의 입매는 대부분 이렇다. 그래서 나는 이런 입을 ‘정치인의 입’이라고 부른다. 영어권에서는 mouth frown, ‘입찡그림’이라고 하는데 이런 입찡그림은 실제로 사회적 지위가 높아질수록 더 많이 쓰는 표정이라고 하니 신기할 따름이다. 정치 세계에 발을 들여놓게 되면 좀 더 윗분의 표정을 따라 하게 되는 건가?

발달심리학에서는 mirroring, ‘미러링’이란 개념이 있다. 가까운 중요한 사람을 흉내 내는 것으로 표정을 따라 하게 되는 것도 미러링이다. 미간을 많이 찌푸리거나 입매를 상당히 비대칭으로 쓰거나 해서 보톡스 치료를 받으러 오는 환자 분들 중, 데리고 온 어린 자녀가 똑같이 미간을 많이 찌푸리고 있거나 입을 비대칭으로 쓰고 있는 경우도 미러링이다. 마찬가지로 입꼬리가 너무 쳐져서 치료 받으러 온, 다 큰 딸과 동행한 어머님의 표정이 찍어낸 듯 똑같은 경우가 너무나 많다. 미러링은 사회적 상호관계에서 서로의 호감을 나타내는 데 쓰이기도 하지만, 부정적 표정의 미러링은 원치 않는 문제를 낳는다.

우선 사람의 근육은 많이 쓰면 발달하고 안 쓰면 퇴화하기 때문에 부정적 표정을 만드는 근육을 자꾸 쓰다 보면 표정이 항상 부정적으로 굳어지게 된다. 난 아무렇지도 않은데 주변에서 ‘무슨 안 좋은 일 있어? 몸이 안 좋아?’ 등의 이런 인사를 자꾸 듣는다면 거울을 보고 본인 표정을 체크해야 한다. ‘나이 40이 되면 자기 표정에 책임을 져야 한다’라는 말이나 영어권에서 ‘네 얼굴이 그렇게 굳을 거야 (Your face will freeze that way)’란 표현이 괜히 나온 게 아니다.

표정은 커뮤니케이션의 중요한 수단이다. 내 맘이 그렇지 않아도 내 얼굴이 부정적 표정을 짓고 있다면 내가 전달하는 감정은 부정적인 것이다. 말보다 행동이 더 강하기 때문에 말이 긍정이라도 표정이 부정이면 부정이다. 내가 주변으로 부정적인 에너지를 전달한다면 내가 되돌려 받는 것도 마찬가지로 부정적인 에너지이거나 내 주변에 사람들이 점점 없어지게 된다. 아무도 부정적인 에너지를 받고 싶어하진 않기 때문이다.

나도 모르게 내 주위 사람들을 내 표정으로 밀어내고 있는 것은 아닌지 생각해봐야 한다. 부정적 첫인상을 주는 것은 1초면 충분하지만 좋은 인상으로 바꾸어 놓는 것은 수백 배의 시간은 공들여야 하기 때문에 오늘날 초스피드시대를 살고 있는 현대인에게 밝은 표정은 너무나 중요한 경쟁력이다.

필자는 마음은 그렇지 않은데 잘못된 미러링으로 부정적인 표정을 달고 사는 분들의 근육 습관을 보톡스로 치료한다. ‘그냥 열심히 웃으면 되지 뭐하러 그런 치료를 해’라는 분들도 많겠지만 겪어 보지 않은 사람들은 이해하기 힘들다. 어떤 이들에게는 그냥 자연스럽게 웃는 것이 참 힘들고 어떤 이들에게는 안 찡그리는 것이 힘들다.

그래서 부정적인 표정을 짓는 근육을 약화시키거나 입매의 비대칭이 심하면 대칭이 되도록 교정한다. 그래도 그 후 웃는 근육을 강화하는 것은 본인의 몫이다. 일부러라도 열심히 웃어서 웃는 근육을 많이 써야 한다. 입꼬리에서 눈꼬리쪽으로 놓여있는 큰광대근은 웃는 동작에 가장 중요한 근육인데 근육이 커서 잘 만져진다. 가능한 크게 웃는 표정을 지으면서 손끝을 광대에 대고 있으면 잘 느껴진다. 재미있는 사실은 미인의 기준 중 하나가, 큰광대근 위의 입꼬리에서 눈꼬리를 연결하는 이 선이 약간 돌출된 것이다. 이렇게 우리가 아름답다고 느끼는 문화적 기준에는 긍정의 의미가 포함되어 있다.

다시 ‘정치인의 입’으로 돌아가 보자. 입찡그림은 권위를 표시할 때도 나타나지만 분노, 억압된 슬픔, 혐오 등의 감정을 표출할 때도 쓰인다. 찡그리고 있는 국민들은 환한 웃음을 보여주는 정치인을 갈망하고 있다. 권위적인 찡그린 입매보다 환하게 웃는 입매를 가진 정치인은 훨씬 인기가 많을 것이라 장담한다. 밝은 표정은, 가장 지혜로운 자의 표정이다. 밝은 표정으로 주변에 복을 주고 있고, 밝은 표정으로 본인도 복을 받을 수 있음을 이미 잘 알고 있기 때문이다.

[분당 로즈클리닉 배지영 원장]

