다른 나라에서

감독: 홍상수

배우: 이자벨 위페르, 유준상

등급: 청소년 관람불가

빚에 쫓겨 휴양지를 찾은 영화과 학생의 시나리오에는 세 명의 안느(이자벨 위페르)가 등장한다. 첫째 안느는 잘나가는 감독, 둘째 안느는 한국 남자와 몰래 만나는 유부녀, 셋째 안느는 한국 여자에게 남편을 빼앗긴 이혼녀다. 프랑스 배우 이자벨 위페르와 감독 홍상수의 인연이 눈에 띈다.

The Art on Your Wall

기간: 5월 25일~6월 23일

장소: 서울 서초동 artclub1563

문의: 02-585-5022

19세기 후반 예술가의 장인정신을 되찾기 위해 영국 예술가 윌리엄 모리스와 사회비평가 존 러스킨이 중심이 되어 진행한 ‘Arts & Crafts’ 운동을 기리며 기획한 전시. 6인의 현대미술 작가가 디자인한 벽지 작품을 통해 Arts & Crafts 운동을 현대적으로 재해석한다.

2012 한팩 솔로이스트

기간: 6월 8~9일, 15~16일

장소: 서울 대학로예술극장 대극장

문의: 02-3668-0007

현대무용을 비롯한 한국 춤, 발레, 모던 힙합 등 여러 무용 장르에서 뛰어난 능력을 보이는 8명의 무용수가 한 무대에 오른다. 김미애·이우재·김설진·안영준·최진욱·이은경 등 6명의 중견 춤꾼들과 지난해 ‘한팩 솔로이스트’ 공연 때 호평을 받았던 김용걸(사진)·예효승 등 2명이 나선다.

첼리스트 조영창 리사이틀

일시: 6월 7일 오후 8시

장소: 예술의전당 콘서트홀

문의: 02-720-3933

세계적 첼리스트 조영창(독일 에센 폴크방 국립음악대학 교수) 이 10년 만에 국내 리사이틀을 갖는다. 그의 스승이었던 첼리스트 로스트로포비치의 서거 5주년을 맞아 열리는 기념 공연이다. 이번 리사이틀에서 조영창은 베토벤의 ‘첼로와 피아노를 위한 변주곡’ 등을 연주한다.

블루 발렌타인

감독: 데릭 시엔프랜스

배우: 라이언 고슬링, 미셸 윌리엄스

등급: 청소년 관람불가

영원한 사랑을 꿈꾸는 의대생 신디(미셸 윌리엄스) 앞에 다정한 남자 딘(라이언 고슬링)이 나타난다. 그에게 사랑을 느낀 신디는 딘과 결혼을 선택하지만 시간이 흐르면서 점점 현실적인 문제들로 지쳐간다. 현재 할리우드에서 최고 주가를 올리고 있는 두 주연배우를 보는 것만으로도 설렌다.

천루오빙전 ‘Image of Time’

기간: 5월 25일~6월 29일

장소: 서울 반포동 샘터화랑

문의: 02-514-5122

중국의 대표적인 추상화가 천루오빙의 개인전. 천루오빙의 작품은 동양적 형태와 서양적 색채가 한 화면에 담겨 극도로 단순한 형태와 화려한 색채가 어우러진 묘한 아우라를 느낄 수 있다. 색채와 색채 사이에서 만들어지는 율동감, 빛을 통한 신비로움, 그리고 형태적 편안함이 있다.

2012 아세안축제

기간: 6월 6~10일

장소: 여수 엑스포, 국립중앙박물관 극장 용,

디큐브파크 등

문의: 02-2287-1135

브루나이·캄보디아·인도네시아·베트남 등 아세안 10개국의 전통 공연, 문화체험이 한자리에서 펼쳐진다. 6일에는 여수 엑스포, 8일에는 국립중앙박물관 극장 용에서 이어지며 9일과 10일 본 공연은 신도림디큐브시티 내 디큐브파크에서 열린다.

서울시향의 러시아 시리즈 2

일시: 6월 8일 오후 8시

장소: 예술의전당 콘서트홀

문의: 1588-1210

서울시향이 준비한 이번 러시아 시리즈에서는 프랑스 출신 젊은 지휘자 스테판 드네브의 지휘로 라흐마니노프 피아노 협주곡 1번과 쇼스타코비치 교향곡 10번이 연주된다. 피아노 협연자로는 하마마쓰 콩쿠르 우승자인 알렉산드르 가브릴류크가 나선다.