[지금 브릭스마켓은] 브라질

이만열

미래에셋증권 브라질 법인장

세계 최고 수준의 정보기술(IT)과 통신 인프라를 갖춘 한국을 떠나 해외생활을 하다 보면 불편함을 느낄 때가 많다. 브라질에서도 마찬가지인데, 그렇다고 해서 브라질의 IT가 낙후돼 있다고만은 할 수 없다. 4월 11일 한국의 19대 국회의원 선거에서는 사상 처음으로 재외국민에게 투표권이 부여됐다. 투표를 마치고 한국의 부재자투표 상황을 브라질 사람에게 설명했더니, 종이 투표용지에 직접 날인하는 방식이 의아하다는 반응을 보이는 것이었다. 그도 그럴 것이 브라질에서는 모든 투표가 투표전용 단말기를 통해 전자투표 형식으로 진행되기 때문이다. 이들이 ‘한국이 IT 강국이라고 하는데 투표는 왜 아직도 옛날 방식으로 하는가’라고 물어 머쓱했다.

브라질 IT산업은 일부 영역에서는 한국 못지않게 발전했다. 특히 금융, 그중에서도 뱅킹 분야가 그렇다. 80년대부터 90년대 중반까지 연간 최고 2500%에 달하는 엄청난 인플레이션(물가상승)이 있었고 금융 제도 변경도 잦았다. 금융회사는 여기에 기민하게 대응하지 않을 수 없었다. 그래서 자체적으로 IT기술 혁신을 일구어 갔다. 그 결과 브라질은 은행 간 대규모 자금이체를 실시간 전자결제로 처리할 수 있는 전 세계에서 몇 안 되는 국가 중 하나로 자리매김했다.

이 밖에도 은행업무자동화, 인터넷뱅킹, 모바일결제 등에서도 나름의 경쟁력을 확보하고 있다. 은행 정보기술을 넘어서서 컴퓨터와 모니터 생산에서도 만만찮은 시장 점유율을 자랑하는 이타우텍(Itautec)의 전신이 브라질 최대 은행인 이타우(Itau)의 행내 전산팀이었다는 사실이 이를 뒷받침한다.

브라질 정보통신기술 업체의 성장에는 사회보장세 면세, 국민PC 사업, 장기 무이자 할부판매 허용 등의 혜택을 제공해 IT 시장의 성장을 지원하는 브라질 정부의 역할도 빼놓을 수 없다. 이에 힘입어 브라질 IT 시장은 2013년까지 연평균 8%대의 성장률을 보이며 남미 IT 시장의 50%에 육박하는 47조원 규모의 시장으로 발전해 나갈 것으로 예상된다. 또 브라질의 정보통신 관련 지수인 ITEL 또한 지난 3년간 국내외의 어려운 환경 속에서도 꾸준히 상승했다.

하지만 브라질의 정보통신기술 전체로 보면 아직 갈 길이 멀다. 2009년에 이어 2010년 한국이 연속 1위에 오른 정보기술발전지수(IDI)에서 브라질은 64위에 머물러 있다. 유엔 산하 기구인 국제전기통신연합이 세계 152개국을 대상으로 매기는 이 지수는 각국의 정보통신기술 발전 정도와 성장잠재력을 평가한다. 브라질은 특히 정보통신 접근성과 정보통신 활용 능력에서 낮은 점수를 받았다. 인프라와 교육이라는 브라질의 해묵은 숙제가 IT 산업에서도 걸림돌로 작용한다.

브라질 IT 시장에서는 이미 국내 업체가 좋은 실적을 내고 있다. 전체 시장 규모의 50%에 이르는 하드웨어 부문에서 명품 브랜드 입지를 확고하게 다진 삼성·LG를 비롯해 브라질 온라인 게임산업에서 약진하고 있는 ‘온게임’ 등 한국 IT 기업의 활약이 대단하다. 더 많은 국내 IT 기업이 빠르게 성장하는 무선통신, 보안 분야에서 더 많은 기회를 찾을 수 있을 것이다.

