당신은 하루에 얼마나 화학물질을 바르고 있습니까

자신의 피부를 스스로 지키려는 똑똑한 소비자들이 늘면서 매장에서 화장품 전성분 표시를 확인하거나 천연화장품인지, 합성화학성분이 첨가되지는 않았는지 여부를 꼼꼼히 살펴보는 소비자들을 자주 볼 수 있다. 하지만 몇 년 전에 비해 안전성이 강화되고 까다로워졌다고 해서 화장품 제조 과정에 정말 합성화학성분이 하나도 들어가지 않을까?

2003년 국내 최초로 발효화장품을 선보인 미애부는 최근 ‘무합성(Chemical Free) 선포식’을 갖고 건강한 아름다움을 위한 본격적인 행보에 나선다.

천연화장품? 무합성화장품? 뭐가 다를까

사람들이 천연 제품을 찾는 이유는 모두 비슷하다. 환경 오염과 합성화학물질의 독성에 대한 불안, 이와 관련한 각종 질환들의 발생률이 증가하고 있기 때문이다. 하지만 이런 문제들에도 불구하고 합성화학물질은 화장품 업계 전반에 쓰이고 있다.

화장품에 암을 유발하고, 피부노화 촉진, 내분기계 교란 등을 초래하는 성분이 들어 있다는 것은 꾸준히 책과 방송을 통해서 소개되고 있다. 식약청에서도 이런 우려가 있는 성분들에 대해 배합 금지성분 고지, 배합한도 규제 등의 방법으로 규정을 두고 있지만 정작 소비자들로써는 특정 성분이 화장품에 얼마나 들어가 있는지에 대해서는 알 방법이 없다.

무합성 화장품은 논란의 중심에 있는 파라벤, 페녹시에탄올, 디메치콘 등 합성화학물질을 포함하지 않고, 천연유래원료만을 사용하여 만들었다는 점에서 무늬만 천연인 화장품들과 다르다고 할 수 있다.

미애부는 오랜 천연화장품에 대한 연구와 기술적 노하우를 통해 모든 원료를 합성원료가 아닌 천연원료로 대체하여 사용할 수 있었다. 더불어, 지속적인 연구개발을 통해 기존의 천연화장품이 가졌던 발림성이나 제품의 안정성 같은 문제점을 모두 해결했다.

무합성(Chemical free)을 완성할 수 있었던 발효의 힘

미애부는 2003년 업계 최초로 발효화장품을 선보인 발효화장품 전문 기업이다. 그래서 미애부의 연구진은 생명공학도로 구성되어 있다. 화학성분 대신 살아있는 미생물을 활용해 발효기술로 화장품을 만들기 때문이다. 화학방부제를 대체하고 안정적인 보존기간을 확보하기 위해 미애부의 연구진들은 화장품 성분에 대한 연구를 손에서 놓을 수 없다.

이미 개발되어 있는 화학방부제나 화학계면활성제 대신 천연에서 그 기능을 가진 원료를 찾는 연구를 계속한다. 기능성 원료는 발효를 시켜 원료 자체가 가진 효능을 극대화한다. 이런 끊임 없는 연구 결과, 업계 최초로 무합성(Chemical free)을 선언하고 전 제품에 Chemical free 로고를 새길 수 있었다.

소비자에게 믿음을 주는 무합성 발효 화장품, 미애부

미애부는 기존의 용기 수거 캠페인에서 한 발짝 더 나아가, 다 쓴 용기로 화분을 재활용해 만들고 화장품의 원료가 되는 씨앗과 함께 제공하는 OK, Thank you 캠페인을 시작했다. 소비자가 직접 식물을 키워 미애부 측에 전달하면 미애부만의 신개념 발효기술인 기질맞춤형 복합다중발효공법을 통해 무합성 화장품을 만들어 다시 소비자에게 돌려주는 시스템이다.

이 과정에서 파라벤이나 디메치콘 등 합성화학물질은 전혀 들어가지 않으며 인공색소, 인공향료, 합성계면활성제 등 논란이 있는 성분들 또한 배제했다. 소비자들은 직접 키운 원료기 때문에 화장품을 더욱 더 믿고 사용할 수 있다.

㈜미애부 생명과학연구소 옥민 대표는 “합성방부제나 합성계면활성제 등이 함유된 제품은 사람에게도 자연에게도 좋은 영향을 끼칠 수 없다. 미애부는 앞으로도 천연유래원료만을 사용하며 소비자들의 피부건강을 위해 무합성 화장품 시장을 선도해 나아갈 것이다”고 포부를 밝혔다.

미애부의 천연 발효화장품은 전국 40여 곳의 뷰티존에서 전화예약 후 전제품을 무료 체험 받을 수 있다.

문의 : 1577-1401

홈페이지 : www.miev.co.kr

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>