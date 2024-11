[알림] ‘아시아의 미래’ 제주포럼 엽니다

중앙일보와 제주특별자치도가 공동주최하는 제7회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’이 5월 31일부터 6월 2일까지 ‘새로운 트렌드와 아시아의 미래(New Trends and the Future of Asia)’라는 주제로 제주도에서 열립니다.

올해는 세계 주요 국가 지도자가 교체되는 등 글로벌 리더십의 대변화가 예상되는 중요한 시기입니다. 이런 상황에서 국제 금융위기 이후 세계 각국의 경기는 좀처럼 회복 기미를 보이지 않습니다. 자연히 위기 극복을 위해 긴밀한 국제적 협력이 절실하다는 목소리가 높아지고 있습니다. 특히 아시아의 정치·경제적 중요성이 커지면서 동아시아 내 새로운 질서에 대한 관심이 늘었습니다.

중앙일보와 제주도는 이처럼 중대한 시점에 국내외 전·현직 총리를 비롯, 국제적인 석학과 오피니언 리더들을 초청해 전 세계의 거대한 흐름과 대책을 논의하는 제주포럼을 마련했습니다. 2001년 ‘제주평화포럼’으로 출발한 이 행사는 격년으로 개최돼 왔으나 정부의 전폭적인 지원과 제주도의 노력으로 올해부터 매년 열립니다. 독자 여러분의 관심과 참여를 부탁드립니다.

◆일시 : 5월 31일(목)~6월 2일(토)

◆장소 : 제주 해비치 호텔, 리조트 제주

◆ 참석자 : 오무르베크 바바노프 키르기스스탄 총리, 폴 키팅 전 호주 총리, 아피싯 웨차치와 전 태국 총리, 람베르토 자니에르 유럽안보협력기구(OSCE) 사무총장, 스티브 워즈니악 애플 공동창업자, 김황식 총리, 한승수 전 총리, 김성환 외교통상부 장관, 홍석우 지식경제부 장관, 최광식 문화체육부 장관

◆ 주최 : 중앙일보, 제주특별자치도, 국제평화재단, 동아시아재단

◆주관 : 제주평화연구원