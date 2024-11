사이버한국외대 TESOL대학원, 제55차 콜로퀴엄 성료

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원(원장 성은경)은 지난 9월 28일(토), 대학 사이버관 소강당에서 제55차 콜로퀴엄을 성료했다.

이번 콜로퀴엄은 바른영어교육연구소 안정주 대표를 초청해 ‘영어 원서로 여는 영어교육의 세계 Unlocking the World of English Education through English Literature’라는 주제 강연으로 진행됐다.

안정주 대표는 중앙대학교 영어교육학과 박사 과정을 수료하고 EBS ‘초등영어 펀리딩’, YBM시사 원격교육연수원 ‘초등영어필수지도법’, 국제언어대학원대학교 교육원 ‘영어스토리텔링 지도사 과정’ 개발과 강의를 담당했으며 건국대학교 언어교육원 등에 출강했다. 현재 한양여자대학교 실무영어과 외래교수로 재직 중이며 어린이 영어, 영어 독서 전문가로 활발하게 활동하고 있다.

그는 강연에서 영어 원서를 활용한 영어 교육의 필요성에 대해 논하며 맥락에서 단어의 의미를 습득할 수 있는 독서의 인지적 이점에 대해 언급했다. 이어 영어 원서 자료의 종류에 대해 설명하고 학습자의 연령에 따라 활용할 수 있는 원서들에 대해서도 다루었다. 마지막으로 실제 교육 현장에서 영어 원서를 효과적이고 실질적으로 활용할 수 있는 방안에 대하여 언급하며 콜로퀴엄을 마무리했다.

테솔대학원이 개최한 콜로퀴엄은 오프라인 강연으로 열린 동시에 온라인(Zoom)으로도 실시간 송출되어 70여명이 넘는 인원의 참여로 활발한 토론의 장이 펼쳐졌다. 사이버한국외대 TESOL대학원의 제55차 콜로퀴엄은 대학원 공식 네이버TV 채널을 통해 다시 볼 수 있다.

한편, 사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 오는 11월 18일(월)부터 12월 20일(금)까지 2025학년도 1학기 신입생을 모집한다. 사이버한국외대 TESOL대학원은 ‘국내 유일의 사이버대학교 테솔대학원’으로 온라인 석사과정을 마치면 TESOL석사학위와 TESOL수료증을 동시에 취득할 수 있다. 자세한 사항은 TESOL대학원 홈페이지에서 찾아볼 수 있다.