1년동안 경품 등 약 500건의 복권에 당첨돼 7만 달러(약 9300만원)의 상금을 모은 여성이 화제다.

7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 카나에 히라야마라는 일본 여성이 1년간 500건의 경품 추첨에 당첨돼 ‘행운의 여왕’이라는 별명으로 불리고 있다고 보도했다. 카나에는 최근 한 방송에 출연해 복권으로 성공한 비결을 공유했다.

일본 TV 프로그램 ‘I Will Make You Happy: The Queen Teaches You Winning Techniques’에 출연한 카나에는 자신의 가재도구의 절반 이상이 복권 당첨으로 생긴 것이라고 밝혔다.

일본 기업들은 효과적인 마케팅 전략으로 온라인 경품 추첨을 활용한다. 카나에는 “냄비, 도시락, 머그잔, 장난감, 요가 공, 심지어 간식까지 경품으로 받았다”고 했다.

지금까지 그가 받은 경품 중 가장 비싼 것은 400만엔(약 3600만원) 상당의 자동차로 당시 일본 전역에서 유일한 수상자가 됐다.

카나에는 당첨 가능성을 높이기 위한 전략들을 공개했다. 먼저 직원의 관심을 끌기 위해 마감일 직전 추첨에 등록하는 것이 중요하다고 했다.

다음으로 타이밍의 중요성을 언급하며 연초와 연말에 추첨에 참여하는 것이 좋다고 말했다. 바쁜 기간에는 응모자가 적어 당첨 가능성이 높아진다는 것이 이유다.

카나에는 마지막으로 근면함이 가장 중요한 자질이라고 했다. 그는 매일 오전 6시에 일어나 가족을 위해 아침 식사를 준비한 다음 다양한 추첨에 대한 조사에 뛰어들어 최신 업데이트를 노트에 꼼꼼히 적는다고 설명했다.

그는 평균적으로 추첨에 참여하거나 준비하는 데 매일 약 4시간을 할애한다고 밝혔다.