[아이랑GO] ‘뉴라이트’ 김형석 독립기념관장 임명 여파 일파만파…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

‘뉴라이트’ 김형석 독립기념관장 임명 여파 일파만파

‘친일파 및 건국절 옹호 논란’ 등 뉴라이트 인사로 지목된 김형석 독립기념관장 임명의 여파가 거셉니다. 광복회와 독립운동가 후손 단체 등은 정부의 광복절 경축식 불참을 시사하고 독립기념관장 선발 절차가 불공정했다며 고발했고, 야6당은 국회에 김형석 임명철회 촉구결의안도 제출했죠. 결국 이번 광복절 행사는 정부 주최 경축식과 광복회 등 독립운동단체 주최 기념식으로 쪼개져 열렸으며, 이종찬 광복회장은 김 관장 임명 철회를 거듭 요구했어요.

독립기념관

민족의 자주독립을 지켜 온 국난 극복사와 국가 발전사 관련 자료를 수집·발굴·보존·전시·조사하고, 일제침략과 독립운동사를 연구해 독립정신을 지키고 널리 알려 국민 통합에 기여하는 곳입니다. 1982년부터 건립 발기대회·성금 모금을 하여 1987년 충남 천안에 개관했죠. 각종 전시·교육은 물론, 한국독립운동 인명사전 편찬, 독립운동가 발굴·포상 추천 등의 독립운동 가치창출 및 확산 사업도 합니다. 또 상하이·충칭의 대한민국임시정부 청사 복원, 독립운동 학술교류 등 세계에 독립운동의 가치를 전달해요. 민족의 자주독립을 지켜 온 국난 극복사와 국가 발전사 관련 자료를 수집·발굴·보존·전시·조사하고, 일제침략과 독립운동사를 연구해 독립정신을 지키고 널리 알려 국민 통합에 기여하는 곳입니다. 1982년부터 건립 발기대회·성금 모금을 하여 1987년 충남 천안에 개관했죠. 각종 전시·교육은 물론, 한국독립운동 인명사전 편찬, 독립운동가 발굴·포상 추천 등의 독립운동 가치창출 및 확산 사업도 합니다. 또 상하이·충칭의 대한민국임시정부 청사 복원, 독립운동 학술교류 등 세계에 독립운동의 가치를 전달해요.

Whoops!

President Yoon Suk Yeol is surprised that the opposition Democratic Party and the Heritage of Korean Independence, a group of descendants of independence fighters, threatened to not attend the government-hosted ceremony for the Aug. 15 Liberation Day to oppose his appointment of a “pro-Japanese” figure as head of the Independence Hall of Korea.

surprised: 놀라다

opposition: 반대, 야당

the Democratic Party: 민주당

the Heritage of Korean Independence: 광복회

descendant: 후손(=offspring)

independence fighter: 독립투사

threaten: 위협하다

attend: 참석하다(=participate)

government-hosted: 정부가 주관하는

ceremony: 기념식

Liberation Day: 광복절

oppose: 반대하다

appointment: 임명, 약속

pro-Japanese: 친일의

figure: 인물, 숫자

the Independence Hall of Korea: 독립기념관

‘新右派’ 金亨锡担任独立纪念馆馆长引发巨大争议

因被指为“亲日派”且支持“建国节”的新右派人士,金亨锡被任命为独立纪念馆馆长一事引发了巨大争议。光复会及独立运动家后代团体批评任命程序不公,并宣布抵制政府的光复节庆祝活动。六大在野党联合向国会提交了要求撤销对金亨锡任命的决议案。今年的光复节活动也因此被迫分为两场:一场由政府主办,另一场由光复会及独立运动团体主办。光复会会长李钟赞也呼吁撤销对金亨锡的馆长任命。

亲日派 [qīn rì pài] 친일파

任命 [rèn mìng] 임명

光复节 [guāng fù jié] 광복절

撤销 [chè xiāo] 철회하다