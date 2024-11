굴업도 똥밭에 충격 먹었다…“똥삽 들라” 산 선생님 외침

LNT는 미국에서 시작됐다. 공교롭게도 세계 2차대전(1939~1945)이 계기라고 한다. 미국에서 유럽으로 넘어가 전쟁을 수행하면서 텐트와 배낭, 랜턴 등의 장비가 발달했다. 전후 민간이 이를 활용하면서 아웃도어 활동이 폭발하게 된다. 반면 사람이 늘면서 자연이 훼손되기 시작했다. 연방산림청은 ‘자연에 최대한 충격을 주지 말자’는 캠페인을 벌인다. 70~80년대엔 국립공원, 연방토지관리국 등도 이에 동참했다. 이후 캠페인으론 한계가 인식에 따라 LNT라는 환경윤리 교육 프로그램으로 전환한다. 공식 단체는 1994년 창립했으며, 지금은 LNT 센터로 불린다. 한국엔 아직 지사가 없다. 히말라야 클린 등반에 앞장서온 한왕용 대장을 중심으로 조만간 LNT 코리아가 론칭할 예정이다. 7가지 윤리를 원칙으로 삼는다.

1. 계획하고 준비하기(Plan & Prepare)

트레킹과 등산할 장소를 사전에 파악한다. 그래야 자연에 충격을 덜 준다.

2. 안전한 장소에서 야영(Travel and Camp on Durable Surface)

새로운 야영지는 자연을 훼손할 가능성이 크다. 기존 야영지를 따르는 게 좋다.

3. 쓰레기를 적게 만들고 잘 처리하기(Dispose of Waste Property)

쓰레기를 적게 만들기 위해선 소분해서 포장하고, 가져간 것은 그대로 가져와야 한다.

4. 그대로 두기(Leave What You Find)

나무, 식물 등 자연의 것은 보기만 한다. 건드린 것은 최대한 원래대로 둔다.

5. 모닥불 사용 최소화하기(Minimize Campfire Impacts)

한국에선 모닥불을 피우지 못해 미국이나 유럽, 호주 등에 해당하는 사항이다.

6. 야생동물 존중(Respect Wildlife)

자연은 자연의 것이다. 또 음식물을 남기는 행위도 동물에게 피해를 준다.

7. 배려(Be Considerate of Other Visitors)

백패커·산행객 모두 서로를 존중하고, 후대를 위해 최대한 훼손하지 말아야 한다. 또 산짐승 등이 스트레스를 받지 않도록 해야 한다.