대구한의대 임상병리학과, 임상병리사협회 국제학생포럼서 대상

대구한의대학교(총장 변창훈) 임상병리학과 학생들이 지난 8월 30일 국제도시 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제62회 대한임상병리사 종합학술대회 및 국제컨퍼런스 국제 학생포럼’에서 대상(1위)을 수상했다.

‘제62회 대한임상병리사 종합학술대회 및 국제컨퍼런스 학생포럼’은 (사)대한임상병리사협회가 주관한 행사로 전국 대학 54개 임상병리학과를 대상으로 ‘AI, 빅데이터 시대를 준비하는 임상병리사의 역할’이란 주제로 공모를 진행해왔다.

공모전에 참가를 위해 LINC 3.0 산학연계교육사업의 일환으로 단계별 산학연협력 교육운영인 Pre-Do-Post 이수체계로 진행되었으며, 전공수업과 연계하여 사전 학습으로 현장실무에 활용한 의학전공 용어 및 발표/토론 능력을 향상시켰으며, 국제학술제포럼 경진대회 참여하여 학생들의 도전의식 및 역량을 강화하였다.

대구한의대학교는 장정현(지도교수)과 이현승·김도연·박진아·신은녕·이민지 학생들이 팀을 이뤄 ‘AI 딥러닝 기반 혈액 검사 활용에 대비한 임상병리사 미래 역량 및 역할(Future competencies and roles for medical technologists in preparation for the use of AI-deep learning-based hematological tests)’라는 내용으로 영문 발표를 하였다.

대상을 수상한 이현승 학생은 “준비 과정부터 최종 본선 발표까지 아이디어 발굴 및 실험과 연구를 거듭하면서 많은 시행착오도 있었지만, 지도교수님의 창의적이고 열정적인 지도와 평소 혈액 검사 분야에 대해 많은 관심이 있던 팀원들과의 협업과 노력 덕분에 큰 성과를 얻을 수 있었다”고 소감을 밝혔다.