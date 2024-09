"기존 2~3배 뻥튀기"…英이 꼽은 '오아시스 티켓값 폭등' 주범

영국 반독점 규제기관 경쟁시장청(CMA)이 브릿팝의 전설 오아시스의 공연 티켓 고가 논란과 관련해 미국 티켓판매업체 티켓마스터에 대한 조사에 착수했다.

5일(현지시간) AP·블룸버그 통신에 따르면 CMA는 티켓마스터가 오아시스의 공연 티켓을 판매하면서 소비자 보호법을 위반했는지 등을 조사 중이라고 밝혔다.

CMA는 수요 등에 따라 티켓 가격이 변동하는 ‘다이내믹 프라이싱’(dynamic pricing) 판매 방식이 공정했는지도 조사한다.

오아시스가 내년 7∼8월 영국과 아일랜드에서 17차례 여는 공연의 티켓은 지난달 말 온라인에서 판매됐는데 애초 책정된 가격보다 2∼3배가량 높은 금액에 사게 됐다는 불만이 나왔다.

수요와 공급 상황, 경쟁사의 가격 등을 고려해 티켓 판매가격을 수시로 바꾸는 다이내믹 프라이싱 탓에 가격이 급등했다는 비판이 나왔다.

세라 카델 CMA 청장은 “팬들이 티켓을 구매할 때 공정한 대우를 받는 게 중요하기 때문에 조사에 착수했다”며 “많은 사람이 결제 시 티켓 가격에 놀랐고 부정적인 경험을 했다는 게 분명하다”고 지적했다.

카델 청장은 앞서 정부 제출 문서에서 다이내믹 프라이싱 자체가 불법이라고 볼 수 없다면서도 기업이 소비자를 오도하지 않도록 주의해야 한다고 밝힌 바 있다.

조사는 초기 단계로, CMA는 관련업계와 소비자에게 증거를 수집 중이다.

티켓마스터는 이번 조사에 대한 질의에 응답하지 않았다고 블룸버그 등은 덧붙였다.

1991년 결성된 오아시스는 ‘돈트 룩 백 인 앵거’(Don’t Look Back in Anger), ‘스탠드 바이 미’(Stand by Me) 등 많은 히트곡을 탄생시키며 세계적으로 인기를 끌다가 밴드의 주축인 노엘·리암 갤러거 형제간 불화로 2009년 해체됐다. 이들은 15년 만인 지난달 27일 투어 일정을 발표했다.