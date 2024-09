“이승만 항복할 줄 알았다” 서울 점령한 김일성의 착각

신복룡의 해방정국 산책 관심

「 〈제7부〉 김일성 신화의 진실 」

「 ③ 김일성은 왜 전쟁을 일으켰나? 」

미국 국립문서보관소에서 찾은 자료

1985년, 유학을 떠나기에는 늦은 나이인 마흔세 살, 나는 워싱턴 근교 수틀랜드 국립문서보관소(NARA)의 황량한 벌판에 서서 막막하기 그지없었다. 어림하여 30억 쪽의 문서가 소장돼 있다는 이곳에서 명색이 한국전쟁 문서를 찾고자 왔다지만, 어디서부터 손대야 할지 알 수 없었다.

다행히도 한국 현대사 연구의 전설이 된 방선주(方善柱) 교수를 만나 도움을 받았으나, “나는 이곳에서 7년 동안 8만 쪽의 자료를 복사했는데도 아직 한국전쟁이 왜 일어났는지를 알 수 없다”는 말이 나를 더욱 절망하게 했다. 2개월이 지나서야 무슨 자료가 어디쯤 있다는 것을 알게 됐고. 귀국할 무렵에는 1만5000쪽의 1차 사료를 복사할 수 있었다. 이것이 내 한국 현대사 연구의 거름이 됐다.

전쟁은 시도 때도 없이 일어나는 역사의 재앙이었다. “전쟁은 부흥을 가져온다”는 스탠퍼드대학교 역사학자 모리스(Ian Morris)의 글 ‘전쟁! 그게 어디에 도움이 되는데?’(War! What is it Good For?, 2014)는 너무 잔인하다. 전쟁은 피 흘리는 정치요, 정치는 피 안 흘리는 전쟁일 뿐이다. 죽지 않을 수 있다면 전쟁은 가장 멋진 게임이라고들 말하지만, 로마의 정치인 대 카토(Cato the Elder)의 말처럼, 용맹한 것과 목숨을 가볍게 여기는 것은 별개의 문제다. 거기에는 무고한 생명들이 권력자의 오판이나 허세로 말미암아 목숨을 잃기 때문이다. 역사를 돌아보면 훈련되지 않고 비이성적인 충동에 따라 움직이는 군대보다 국가의 통치에 더 두려운 것은 없었다.

전쟁, 그 무모하고도 덧없는 참상

인간은 왜 전쟁을 일으키는가? 수많은 변명과 명분에도 전쟁이 일어나는 원인은 떳떳하거나 선명하지 않았다. 그 원인을 굳이 정리해 본다면 자원의 결핍, 한계효용 체감의 법칙이 적용되지 않는, 영토의 확장에 대한 욕심, 정치지도자의 공명심과 헛된 영웅심, 승리할 것만 같은 오판으로 말미암은 충동 때문이었다. 불행하게도 한국전쟁은 위의 요소를 함께 갖춘 특이한 전쟁이었다.

어떤 상황에서도 전쟁은 합리적 선택이 아니다. 광기와 탐욕, 그리고 복수심 앞에 윤리나 도덕적 외침이나 이성의 호소력은 매우 낮았다. 그 참혹함은 인간의 삶에서 가장 심각하다.

한국전쟁 당시에 어느 장교가 사병에게 물었다.

“내가 만약 하느님이라면 이번 크리스마스 선물로 너에게 무엇을 줄까?”

그랬더니 그 사병이 이렇게 대답했다.