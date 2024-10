[아이랑GO] '셔틀콕 여제' 안세영, 배드민턴 대표팀·협회 악습 비판…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



'셔틀콕 여제' 안세영, 배드민턴 대표팀·협회 악습 비판

배드민턴 국가대표 안세영이 2024년 파리올림픽 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 목에 건 뒤 미흡한 선수·부상 관리, 복식 위주 훈련, 국제대회 출전 제한, 개인 후원계약 제한 등 대한배드민턴협회와 대표팀 운영 시스템에 비판을 쏟아냈어요. 배드민턴협회 내부 부조리와 독소조항, 협회장의 갑질 및 스폰서십 물품 유용 의혹, 구시대적 대표팀 악습도 추가 폭로됐죠. 문화체육관광부와 대한체육회는 해당 의혹은 물론 전방위적 진상 조사에 착수했습니다.

독소조항(毒素條項) '독이 든 조항'이라는 뜻으로, 크게 두 가지 경우로 사용돼요. 보통은 법률적·공식적 문서 등에서 본래 의도를 교묘하게 제한하는 내용을 넣은 조항을 말해요. 해석에 따라 본래 목적을 막는 문구를 넣어 불리하게 작용될 수 있게 한 거죠. 또 기업인수·합병(M&A)에 대한 방어전략의 일종으로도 씁니다. 주주 동의를 얻지 않은 상태에서의 M&A나 경영권 침해 상황이 생길 경우, 기존 주주들에게 시가보다 저렴하게 지분을 매입할 수 있도록 미리 권리를 주는 거죠. 이는 포이즌 필(poison pill)이라고도 합니다.



The fall of athletes' rights

The Badminton Korea Association (BKA) is under heavy attack after An Se-young — the gold medalist in women’s singles at the Paris Olympics — disclosed the high-handed treatment of athletes by the leadership of the association.

The Badminton Korea Association: 대한배트민턴협회

under heavy attack: 심한 공격(비난)을 받다

gold medalist: 금메달리스트

women’s singles: 여자 단식(경기)

Paris Olympics: 파리 올림픽

disclose: 폭로하다, 드러내다, 공개하다

high-handed: 고압적인

treatment: 대우, 처우

athlete: 선수

leadership: 지도부, 지도력

association: 협회

“羽球女王”安洗莹痛批羽毛球国家队和协会乱象

在2024年巴黎奥运会上赢得羽毛球女子单打金牌后,安洗莹公开批评韩国羽毛球国家队和协会的管理问题。她指出,协会在选手管理和伤病处理上存在不足,训练过度集中于双打,并限制选手参加国际比赛和签订个人赞助合同。安洗莹还揭露了协会内部的乱象,包括领导滥用职权和挪用赞助物品等。对此,文化体育观光部和大韩体育会表示已展开全面调查。

羽毛球 [yǔ máo qiú] 배드민턴

腐败 [fǔ bài] 부패

双打 [shuāng dǎ] 복식

赞助 [zàn zhù] 후원