한국방송통신대, MUST-KNOU 한국학센터 온라인 콘텐츠 제작 초청 연수

국립한국방송통신대학교(총장 고성환, 이하 방송대)는 교육부 재정사업인 국립대학육성사업의 일환으로 8월 26일(월)부터 30일(금)까지 'MUST-KNOU 한국학센터 온라인 콘텐츠 제작 초청 연수'를 진행한다.

방송대는 지난 2월 몽골 과학기술대학교(Mongolian University of Science and Technology, 이하 MUST)와 공동 운영하는 한국학센터(MUST-KNOU Center for Korean Studies)를 개소한 바 있다. 이번 연수는 방송대의 원격 콘텐츠 제작 노하우를 전수하고, '기초 몽골어' 온라인 콘텐츠를 공동 제작하기 위해 마련되었다.

공동 제작한 콘텐츠는 MUST에서 활용될 뿐만 아니라, 방송대의 온라인 학습 포털인 유노캠퍼스와 방송대가 운영하는 유튜브 채널을 통해 무료로 제공될 예정이다. 최근 몽골 여행자가 증가함에 따라 강의 활용도가 높을 것으로 예상된다.

이번 연수 프로그램은 디지털 콘텐츠 교안 작성법, 방송대 온라인 강의 제작 및 품질관리 절차, 방송대 학습 플랫폼(유노캠퍼스 및 LMS) 안내, 제작 현장 참관 등을 통해 방송대가 50여 년간 축적해 온 원격 교육 경험과 노하우가 집약되어 있다.

김재형 국제협력단장은 이번 프로그램을 통해 해외 협력 기관 교직원의 온라인 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 국립 원격교육 기관으로서의 책무를 성실히 이행하고자 한다고 밝혔다. 또한, 공동 제작된 콘텐츠가 양국 간의 교류에 있어 중요한 초석이 되기를 희망한다고 덧붙였다.