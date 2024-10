[건강한 가족] 위 절제술 이후 영양 상태, 장내 미생물 미리 보고 예측한다

병원리포트 아주대병원 허훈·임선교 교수팀



수술환자 1년 후 추적해 유형 확인

마이크로바이옴 치료제 기여 기대

위암 환자의 위절제 수술 전 장내 미생물(마이크로바이옴) 상태로 수술 후 영양 상태를 예측할 수 있다는 연구결과가 나왔다.

아주대병원 위장관외과 허훈·소화기 내과 임선교 교수, 아주대 인플라메이징 중개의학 연구센터 오한나 박사, 중앙대 시스템생명공학과 설우준 교수팀은 2015년부터 2020년까지 위암 위절제술을 받은 환자군(180명)과 내시경 점막하 박리술을 받은 환자군(11명)을 대상으로 수술 전후 장내 마이크로바이옴 및 임상 정보를 분석한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 위암 수술 전 장내 미생물 유형에 따라 박테로이데스(Bacteroides)와 프레보텔라(Prevotella)로 구분했으며, 수술 1년 후 환자들의 ▶체중 감소 ▶신체 질량지수 ▶혈액 내 알부민 수준을 통해 영양 결핍 정도를 확인했다. 그 결과 환자들은 수술 전 장내 미생물 유형에 따라 수술 후 체중 감소, 각종 영양지표의 감소, 즉 영양 결핍 정도에서 서로 차이를 보였다. 특히 영양 결핍 환자는 수술 후 분변 내 독성 인자를 가진 미생물들이 증가했다. 예를 들어 수술 전 프레보텔라 계열의 장내 미생물이 풍부한 환자의 경우, 수술 후 영양 결핍이더 심했다.

마이크로바이옴은 사람의 몸 안에 존재하는 개체 수준의 세균, 바이러스 등의 각종 미생물을 말한다. 특히 장내 마이크로바이옴이 질병 박테리아를 막는 등 건강과 밀접한 연관이 있다고 알려져 있지만, 이번 연구와 같이 위암 및 위절제술 후 예후 예측 인자로 보고된 바 없다. 연구팀은 “수술 후 장내 장벽 역할을 하는 미생물 네트워크의 변화가 장내 영양 결핍의 원인이 될 수 있음을 확인했다”고 말했다.

위절제술은 위암 완치를 기대할 수 있는 표준치료 방법이지만, 수술로 인해 위(용량) 제거, 다양한 소화기 증상에 의한 영양 결핍이 큰 문제가 될 수 있고, 또 환자마다 영양 결핍의 정도가 다양하고 특별한 치료법이 없어 문제다. 허훈 교수는 “이번 연구는 위암 수술 후 영양 결핍을 예측할 수 있는 새로운 바이오마커를 제시한 것”이라며 “향후 위암 수술 후 영양 결핍을 예방할 수 있는 마이크로바이옴 기반의 치료제 개발에 기여하길 바란다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 교육부 중점연구소지원사업, 한국연구재단 개인기초연구지원사업, 보건복지부 병원 기반 인간 마이크로바이옴 연구개발사업 지원으로 수행됐으며 이 결과는 소화기 분야 세계 최고 수준의 학술지 ‘Gastroenterology(IF 25.7)’ 온라인 판에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Effect of enterotype-dependent stability of the gut microbiome on post-gastrectomy malnutrition in gastric cancer patients(위암 환자의 위절제술 후 영양결핍에 미치는 장내 미생물 상태의 효과)’다.