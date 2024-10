[대입 내비게이션] 지능정보융합·콘텐츠소프트웨어과 신설…지역균형·논술우수자전형 수능 최저 적용

세종대학교는 오는 10일부터 13일까지 2025학년도 수시모집 원서 접수를 실시한다. 전체 모집인원의 55.2%인 1617명을 수시모집에서 선발하며 ^학생부교과전형(지역균형, 항공시스템공학) 393명 ^학생부종합전형(세종창의인재, 기회균형, 사회기여 및 배려자, 서해5도학생, 특성화고교졸 재직자, 사이버국방, 국방시스템공학) 774명 ^논술우수자 전형 340명 ^실기·실적 전형(실기우수자, 예체능특기자) 110명 등이다.

세종대는 2025학년도 수시모집에서 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과 2개 첨단학과를 신설해 스마트생명산업융합학과, AI로봇학과, 인공지능데이터사이언스학과, 우주항공시스템공학부 지능형드론융합전공과 함께 총 6개 첨단학과에서 374명을 선발한다.

AI로봇학과는 지역균형으로 32명, 세종창의인재(면접형) 24명 등 총 115명을 선발하며, 인공지능데이터사이언스학과는 81명을 선발한다. 지역균형전형과 논술우수자전형의 경우 수능 최저학력기준이 적용되므로 지원 시 유의해야 한다.

학생부교과전형인 지역균형전형으로 223명을 선발하는 자유전공학부는 교과성적만을 반영하기 때문에 학생부 반영 교과 등 반영 방법을 특히 눈여겨봐야 한다. 자유전공학부는 국어·수학·영어 교과만을 반영하며 공통·일반선택과목 80%, 진로선택과목 20%로 가중치를 적용한다. 수능 최저학력기준 역시 국어·수학·영어·탐구(사회·과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 5등급 이내여야 한다.

육군과의 협약을 통해 설치·운영되는 계약학과 선발 전형인 사이버국방전형은 2025학년도에 신설됐으며 학생부종합전형으로 선발한다. 1단계에서 서류평가로 3배수를 선발하고 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 육군본부 주관 전형(합·불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다. 이외에 세종대는 군 계약학과로 학생부교과(항공시스템공학 특별전형), 학생부종합(국방시스템공학 특별전형) 전형을 운영한다. 각각 공군 및 해군과의 협약을 통해 설치·운영되는 계약학과다.

1940년 개교한 세종대는 4차 산업혁명 시대를 선도하는 글로벌 명문대학으로 세계 100대 대학 진입을 목표로 글로벌 경쟁력을 갖춰나가고 있다. 이를 위해 ^SW·AI 중심 산업현장 문제해결형 교육 확대 ^융·복합 신산업 연구 경쟁력 강화 ^온·오프라인 공유·협업 인프라 구축 ^글로컬 연대 기반 확보 등 4대 중점 전략을 통해 신산업 현장 수요 중심 융합형 인재 양성에 힘쓰고 있다.

세종대는 영국 글로벌 대학평가기관인 THE(Times Higher Education)가 실시한 ‘2024 THE 세계대학평가’에서 국내 8위, 세계 251~300위권에 올랐다. ‘2023 THE 아시아 대학평가’에서는 39위를 기록, 3년 연속 아시아 50위권에 진입했다. 2024-2025 US News&World Report 세계대학 평가에서는 국내 3위, 세계 241위를 차지했다.