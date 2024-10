윤석열·이재명, 누가 잘 불러? 서른즈음에 AI 커버곡 맞대결

AI 프렌즈 관심

오늘 영상에서 다룬 내용

① 좋아하는 연예인 목소리로 커버송 만들기 🎤✨

팬분들 주목! 꿈꿔 왔던 그 순간이 왔습니다. 클릭 몇 번으로 내가 제일 좋아하는 가수가 내가 가장 좋아하는 노래를 불러준다고 생각해 보세요. 영웅 오빠가 부르는 ‘눈의 꽃’을 들어보고 싶지 않나요? 이제 가능합니다! 어떤 AI 툴로 만들 수 있는지 알려드릴게요🤩

② 유명인 목소리로 커버송 만들기 🗣️🎙️

가수뿐 아니라 배우·개그맨, 심지어 정치인까지도 노래를 부르게 할 수 있습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 ‘Let it go’를 부르는 걸 상상해 보세요. “Let it go~ Let it go~” 🤣 아니면 고(故) 김광석의 목소리로 자우림의 ‘스물다섯, 스물하나’를 들어보는 건요? 이 마법 같은 AI 툴의 정체, 영상에서 확인해 주세요!

③ 내 목소리로 절대음감 AI 가수 되기 🎵🌟

노래를 못해도 걱정 마세요! AI가 여러분 대신 연습해서 완벽한 커버곡을 만들어준답니다. 이제 AI의 도움을 받아 나만의 앨범을 만들어 볼까요?🎤😎

※아래 텍스트는 영상 스크립트입니다

여러분 안녕하세요. 오늘도 여러분들에게 신기하고 재미있는 AI 세상을 보여드릴 AI프렌즈! 저는 하선영 기자입니다.

요즘 내가 제일 좋아하는 가수·배우·유명인이 내가 가장 좋아하는 노래를 불러준다고 생각하면 너무 좋지 않으세요? 그런데 이거 우리 ‘오빠’한테 노래 불러달라고 직접 요청할 수도 없고, 아님 뭔가 AI로 어떻게 해보면 될 것 같은데 정확한 방법은 모르겠고, 저도 어렵게 생각했거든요? 그런데 요즘에 정말 기술이 좋아져서 쉽게 클릭 좀 하면 아주 빠르게! 정말 쉽게 만들 수 있습니다. 영상 보시면서 한번 따라해 보세요!

🤖 목소리랑 멜로디만 있으면 된다?

AI로 커버곡 만들 때는 일단 두 가지 준비물만 있으면 됩니다. 내가 원하는 목소리랑 멜로디, 이렇게 2개를 준비하시면 돼요.

우선 벅스·멜론·지니 등 음원 스트리밍 사이트에서 음원을 다운로드할 수 있어요. 저는 벅스에서 유료로 다운로드했어요. ‘이용권 구매’를 누르고 일반 탭에 가면 mp3 곡을 하나씩 내려받을 수 있습니다. 음원은 여러분이 편한 사이트에서 받으시면 될 것 같아요.