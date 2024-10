팝스타 샘 스미스, 태연과 협업한 ‘아임 낫 디 온리 원’ 발표

영국의 팝스타 샘 스미스가 29일 소녀시대의 태연이 한국어 가창으로 참여한 ‘아임 낫 디 온리 원’(I'm Not The Only One)을 발표했다.

이날 유니버설뮤직에 따르면 ‘아임 낫 디 온리 원’은 샘 스미스의 데뷔 앨범 ‘인 더 론리 아워’(In The Lonely Hour)에 수록된 노래다.

샘 스미스는 이 앨범 발매 10주년을 기념해 태연이 참여한 버전을 새로 공개했다.

샘 스미스는 “한국 팬들이 ‘아임 낫 디 온리 원’을 포함한 제 음악에 보내주시는 끊임없는 사랑에 정말 감동했다”며 “화답의 마음을 담아 태연에게 한국어 가창을 부탁하게 됐다. 태연이 멋진 목소리로 이 프로젝트에 참여해 줘 정말 감사하고 기쁘다”고 말했다.

태연은 “샘 스미스의 데뷔 10주년 기념 앨범 프로젝트에 함께하게 돼 정말 기쁘다”며 “한국뿐만 아니라 전 세계에서 유명한 샘 스미스와의 협업을 거절할 이유가 없었다. 그의 음악적 재능과 열정을 함께 나눌 수 있어 큰 영광”이라고 전했다.

이어 “특히 내가 즐겨 듣던 곡을 한국어로 부르게 돼 더욱 새롭고 특별한 경험이었다”며 “이 노래가 많은 분에게 공감과 위로가 되기를 바란다”고 덧붙였다.