'비욘세·셀린 디옹' 팝스타들 "트럼프 캠프, 내 노래 쓰지마" 경고

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 선거 캠프가 팝스타들의 히트곡을 무단으로 사용해 반발이 일고 있다.

28일(현지시간) 미 CNN 방송 등에 따르면 트럼프 캠프는 지난달 31일 펜실베이니아주 해리스버그에서 열린 선거운동에서 팝스타 비욘세의 최신 앨범 수록곡 '텍사스 홀덤'(Texas Hold 'Em)을 사용했다. 또 지난주에는 트럼프 캠프의 대변인 스티븐 청이 소셜미디어에 올린 동영상에 비욘세의 곡 '프리덤'(Freedom)을 배경음악으로 썼다.

'프리덤'은 비욘세 측이 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령 측에 사용을 허락한 곡으로, 해리스 캠프가 대표적인 '캠페인 송'으로 사용 중이다. 비욘세는 오랫동안 민주당을 지지해온 것으로 알려져 있다.

미 음악전문지 롤링스톤에 따르면 비욘세의 소속 음반사는 청 대변인이 '프리덤'을 사용한 뒤 트럼프 캠프에 이 곡 사용을 중단하지 않으면 법적 조치를 취하겠다고 경고했으며, 이후 해당 동영상은 삭제됐다.

청 대변인은 CNN에 민주당을 도발하기 위해 일부러 이 곡을 사용했다면서 "민주당은 자유를 포함해 모든 것을 금지하는 데만 관심이 있음을 보여주려 한 것"이라고 밝혔다.

세계적인 록 밴드 푸 파이터스의 노래도 최근 트럼프 캠프의 유세장에서 무단으로 썼다. 트럼프 캠프는 지난 23일 애리조나주에서 열린 행사에서 푸 파이터스의 대표곡 '마이 히어로'(My Hero)를 틀었다.

푸 파이터스의 대변인은 트럼프 캠프 측이 이 곡 사용에 대한 허가를 요청한 적도 없다면서 "이 곡 사용에 대한 로열티(사용료)를 받게 되면 해리스 캠프에 기부할 것"이라고 말했다.

앞서 셀린 디옹 역시 트럼프 전 대통령의 유세장에서 디옹이 부른 영화 '타이타닉' 주제곡 '마이 하트 윌 고 온'(My Heart Will Go On) 공연 영상이 재생되자 즉각 반발했다.

디옹 측은 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램 계정에 성명을 올려 트럼프 캠프에 이 노래 사용을 승인한 적이 없다며 '무단 사용'이라고 비난했다.

미국의 유명 소울 음악가 아이잭 헤이스(1942∼2008)의 유족은 최근 헤이스의 곡 무단 사용에 대해 트럼프 캠프를 상대로 손해 배상 청구 소송까지 제기했다.

헤이스의 유족은 트럼프 측이 2020년 대선 캠페인 때부터 헤이스가 만든 곡 '홀드 온, 아임 커밍'(Hold On, I'm Comin)을 행사가 끝날 때마다 틀었다며, 지난 9일에도 몬태나주 보즈먼 유세에서 이 곡을 썼다고 지적했다. 정치전문매체 더힐은 헤이스 유족 측이 요구한 배상액이 300만 달러(약 41억원)에 달한다고 전했다.

헤이스의 아들은 지난 23일 엑스에 "연방 법원이 금지 명령을 위한 긴급 심리 요청을 받아들였다"며 트럼프 전 대통령 등을 지목해 "법정에서 보자"고 적었다. 법조계에서는 헤이스의 유족 측이 승소할 가능성이 큰 것으로 보고 있다.