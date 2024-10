엘베에 ‘4층’ 안쓰는 이유, 여순 사건이 부른 공포다?

신복룡의 해방정국 산책 관심

「 〈제6부〉 해방정국의 3대 비극 」

「 ⑥ 1948년 여수·순천 사건(하) 」

여수·순천 초토화 ‘4F 작전’

군사고문단이 진압사령관 원용덕(元容德)에게 넘겨준 작전은 ‘4F 작전’으로서, ‘찾아서, 묶어둔 뒤에, 공격하여, 끝낸다(Finding-Fixing-Fighting-Finishing)’는 뜻이었다(『하우스만 증언』, 184쪽).

‘4F 작전’의 하수인은 세칭 백두산 호랑이인 김종원이었다. 전직 관동군 헌병 출신이었던 그는 여수 시민들을 공설운동장에 집합시켰다. 영문도 모르는 시민들은 날씨와 농사일을 걱정하고 있었다. 김종원은 시민들에게 팬티만 입힌 상태에서 총살하거나 철사로 손가락을 묶어 오동도(梧洞島) 앞바다로 밀어 넣었다. 자신이 차고 있던 니뽄도(日本刀)로 직접 피의자의 목을 베고 한자리에서 7~8명을 처형했다(『여순사건 실태조사보고서』(1), 169, 213, 331쪽).

무슨 연유로 김종원은 그리 포악하게 권력을 휘둘렀고, 왜 여순사건에서는 그리 보복이 심했을까? 경북 경산의 빈농의 아들인 김종원은 신분 상승의 욕망이 강렬했다. 일제시대에는 지원병으로 파푸아-뉴기니에서 절륜한 체력으로 용맹을 떨쳤고, 해방과 더불어 국방경비사관학교(육군사관학교의 전신) 1기생으로 졸업한 군부의 선두주자였다. 여순사건 당시 이 지역 계엄사령관으로 부임한 그는 ‘Snake Kim’(김창룡)과 함께 ‘Tiger Kim’이라는 별명으로 잔혹의 쌍벽을 이루었다. 한국전쟁 때는 경남지구계엄사령관으로 한국은행의 금괴를 이송하는 책임자가 될 만큼 이승만 대통령의 신임을 얻었다. 이 대통령은 그를 “육지의 이순신”이라고 격찬했지만 용맹함과 무모함이 구분되지 않는 인물이었다. 장면(張勉) 부통령 암살 미수 사건(1956) 이후 권력에서 밀려나 1964년에 지병으로 비참하게 죽었다.

초토화 작전으로 여수·순천 반란은 종식되었지만, 여수의 함락은 반란의 종식이 아니라 비극의 시작이었다. 이때부터 무서운 보복과 살육이 전개되었다. 물 빠진 군복을 입었다는 이유만으로 처형되었으며, 정체불명의 편지를 배달했다는 이유로 배달부가 처형되었다. 목포·해남·완도·진도에서는 양민들이 바다에 실려 가 돌에 매달린 채 수장되었다(『여순 사건 실태조사보고서』(1), 16, 288, 229, 258쪽).

반란을 일으킨 14연대 군인들에게 음식을 제공한 여성동우회(女性同友會)의 한 회원은 “호박잎 하나 건네준 죄”로 잡혀갔다(『順天市史』, 1997, 818쪽). 종산(鍾山)국민학교에서는 125명을 처형해 묻어버렸다. 이 학교는 지금의 여수중앙초등학교인데 앞서 이발사가 말한 바로 그 학교다. 문중들 사이의 해묵은 감정을 이유로 처형하는 경우도 빈번했다.

여자들의 국부를 막대기로 쑤시기도 했다(『여순사건 실태조사보고서』(1), 289~323쪽). 내 책 『한국분단사연구: 1943-1953』의 미국어판(The Politics of Separation of the Korean Peninsula, 1943-1953, Edison: Jimmondang, 2008)이 출판될 당시 미국 측 편집자는 이 문장이 너무 야만적이어서 문명국가에서는 사용하지 않는 표현이라는 이유로 표현을 바꿀 것을 요구했고, 그래서 나는 “They (policemen) violated women with sticks.”라고 문장을 바꾸었다. 읽는 이의 느낌이 많이 달랐을 것이다.