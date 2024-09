[아이랑GO] 'R의 공포'에 휩싸인 미국 경제…미 연준 "일시적 현상"…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



'R의 공포'에 휩싸인 미국 경제…미 연준 "일시적 현상"

미국에 ‘R(recession·경기 침체)의 공포’가 드리워지며 한국 등 아시아 증시도 크게 출렁였습니다. 전문가들은 이번 사태 원인으로 ▶미국의 7월 고용지표 부진으로 인한 경기 둔화 우려 부각 ▶주요 빅테크 실적 우려와 밸류에이션 부담 ▶일본 중앙은행의 금리 인상 후 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 ▶중동지역 불안 재부각 등을 꼽았죠. 미 연방준비제도(Fed)는 "일시적 현상"이라며 R의 공포론 진화에 적극 나섰어요.

연방준비제도(Federal Reserve System) 1913년 연방준비법에 의해 설립된 미국의 중앙은행제도로 영문명을 줄여 Fed, 한글로 연준이라고도 부릅니다. 미국 전역을 12개 지구로 나눠 12개 지점을 두고, 워싱턴 D.C.에 있는 연방준비제도이사회가 통괄하죠. 이사회는 국회와 직결되며 재무성 등 정부로부터 독립성을 보장받아요. Fed는 미국 달러 발행 등 통화정책을 결정하고 은행 규제·감독도 수행해요. 미 달러는 기축통화라 Fed의 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC)가 결정한 기준금리는 전 세계 경제에 많은 영향을 미칩니다.

Here I am!

While lawmakers are busy fighting against one another in the National Assembly, Korea’s stock market tumbled on Monday due to deepening concerns about the possibility of a recession hitting the United States, as implied by the plunge of tech stocks, including Nvidia’s, in the New York Stock Exchange.

lawmaker: 의원

National Assembly: 국회

stock market: 주식시장

tumble: 폭락하다. 풍덩 빠지다

concern: 걱정, 우려

possibility: 가능성

recession: 경기침체, 불황

imply: 시사하다

plunge: 폭락(하다), 빠지다

New York Stock Exchange: 뉴욕 증권거래소

美国经济遭遇“R的恐慌”…美联储称为“暂时现象”

美国正面临“R(recession)的恐慌”,即经济衰退的忧虑,这也影响了韩国等亚洲国家的股市。专家认为,危机的原因包括:▶7月美国就业数据疲软,引发经济放缓担忧;▶大型科技公司业绩不佳,估值压力增大;▶日本央行加息导致“日元套利交易”清算;▶中东地区局势动荡。美联储则表示,这只是暂时现象,试图缓解市场的不安情绪。

衰退 [shuāi tuì] (경기)침체

动荡 [dòng dàng] 출렁이다

忧虑 [yōu lǜ] 우려

清算 [qīng suàn] 청산