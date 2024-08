[아이랑GO] 바이든 재선 도전 포기…미국 민주당 대선 후보는 카멀라 해리스…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

바이든 재선 도전 포기…미국 민주당 대선 후보는 카멀라 해리스

‘바이든 대 트럼프’ 리턴 매치가 예상됐던 미국 대선이 투표를 3개월여 앞두고 급변했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 7월 21일 고령에 따른 건강·인지력 저하 논란을 의식해 재선 도전을 포기했기 때문이죠. 뒤를 이어 민주당 대선 후보로 나선 이는 카멀라 해리스 부통령입니다. 대의원 99% 지지로 민주당 대선 주자가 된 해리스는 미국 최초 흑인·아시아계 여성 부통령 타이틀에 이어 미국의 첫 여성 대통령이자 첫 아시아계 대통령 기록에 도전합니다.

카멀라 해리스 미국 제49대 부통령이자 2024년 11월 치러질 60번째 미국 대통령 선거의 민주당 후보예요. 흑인으로선 처음으로 2003년 샌프란시스코 지방검사로 선출돼 샌프란시스코 검사장(2004~2011)과 캘리포니아주 법무장관(2011~2017)을 역임했죠. 캘리포니아 민주당 상원의원(2017~2021)을 거쳐 2021년 미국 46대 대통령으로 당선된 조 바이든의 러닝메이트 자격으로 부통령이 됐죠. 1964년 아프리카계 자메이카 이민자 아버지와 인도계 이민자 어머니 사이에서 태어나 흑인·아시아계 정체성을 갖고 있어요.

What to do now?

After U.S. President Joe Biden abruptly dropped out of the presidential race due to his old age, Vice President Kamala Harris must tackle all the challenges until the Aug. 19-22 Democratic National Convention.

abruptly: 갑자기, 별안간(=suddenly)

drop out of~: ~에서 물러나다, 벗어나다

presidential race: 대선

vice president: 부통령

tackle: 맞서다, 부딪히다(=confront, deal with)

Democratic: (미국) 민주당의

national convention: 전당대회

拜登放弃竞选连任…民主党推举卡玛拉·哈里斯接任

美国总统拜登决定放弃竞选连任,原本预期的“拜登对战特朗普”大选形势因此发生了重大变化。7月21日,拜登表示,考虑到年龄带来的健康和认知问题,他决定不再参选。现任副总统卡玛拉·哈里斯将接替他成为民主党总统候选人。哈里斯已获得了99%的党内代表支持,她是美国历史上首位黑人和亚裔女性副总统,如今将角逐成为美国首位亚裔女性总统。

连任 [lián rèn] 재선

放弃 [fàng qì] 포기

参选 [cān xuǎn] 출마

候选人 [hòu xuǎn rén] 후보자