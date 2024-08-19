임종석이 “정이형” 부른다…스쿠터로 野험지 뚫은 남자

박정 더불어민주당 의원이 경기도 파주시에서 지난 3월 22대 총선 선거운동을 하고 있다. 페이스북 캡처
박정 더불어민주당 의원이 세간에 이름을 알리게 된 건 그의 이름을 딴 ‘박정 어학원’이 명성을 얻으면서부터다. 1994년 당시 영어 강사로 활동했던 박 의원이 설립한 박정 어학원은 유학준비를 하는 학생에게 토플(TOFLE), GRE 대비 획기적인 교육 방식으로 입소문을 탔다. 당시 박 의원은 가정형편이 어려운 학생에게 장학금을 지급하고, 시각장애인을 위해 점자 토플책도 만들었다.
박 의원은 어릴 적 부친 사업이 기울면서 어려움을 겪었다. 중학교 진학을 포기할 뻔하다가 파주 문산동중 야간부 장학생으로 입학했다. 이후 탁구 재능을 발견해 동인천고 체육특기생으로 들어갔다. 전국대회 단체전에서 우승할 만큼 실력도 좋았지만, 공부에 대한 열망으로 학업에 매진해 서울대 농생물학과에 81학번으로 입학했다. 열정이 있는 학생을 도와야겠다는 생각도 그때 강하게 가졌다.
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