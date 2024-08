[아이랑GO] 미국 대선에 출렁일 한국…복잡한 ‘트럼프 리스크’ 관리…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



미국 대선에 출렁일 한국…복잡한 ‘트럼프 리스크’ 관리

오는 11월 미국 대선 이후를 대비해야 하는 정부의 대미외교 셈법이 복잡합니다. 윤석열 정부가 바이든 행정부와 정책 싱크로율을 획기적으로 높여둔 만큼, 바이든 미 대통령이 재선에 실패하고, 동맹을 비용과 편익의 관점에서 접근하는 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 충격파가 미칠 수밖에 없거든요. 트럼프 재선이 불러올 나비효과로는 인플레이션과 금리 인상, 자동차 수출 변수, 주한미군 조정 등 다양해 '트럼프 리스크'에 면밀히 대비할 필요가 있죠.

바이든 행정부 제46대 미국 대통령 조 바이든이 이끄는 행정부를 일컫죠. 민주당 소속으로 36년간(1973~2009) 델라웨어주 연방 상원의원으로 활동하며 오바마 행정부에서 부통령(2009~2017)을 지낸 바이든은 2020년 대선에서 공화당의 도널드 트럼프를 이기고 당선, 2021년 1월 20일 제46대 미국 대통령으로 취임했죠. 윤석열 정부와 바이든 행정부는 2022년 5월 정상회담을 시작으로 2023년 한·미 동맹을 핵 기반 동맹으로 강화한 ‘워싱턴 선언’ 채택 등 외교적으로 긴밀한 관계를 이어왔습니다.

Watch out!

The Korean economy will likely face a tough battle against America First 2.0 after the possibility of Donald Trump being re-elected president in the November election is growing fast after he survived an assassination attempt during his campaign rally last week.

economy: 경제

tough battle: 힘든 싸움

America First 2.0: 미국 우선주의 2.0

possibility: 가능성

re-elected: 재선되다, 다시 당선되다

the November election: 11월 5월 실시되는 미국 대통령 선거를 가리킴

survive: 살아남다

assassination: 암살

attempt: 시도

campaign: 선거운동

rally: 집회

在美国大选中动荡的韩国…难以把控的“特朗普风险”

随着今年11月份美国总统大选的临近,政府对美外交政策也面临艰难抉择。尹锡悦政府过去与拜登政府政策走向高度一致,如果拜登在大选中失利,重视费用和利益的特朗普上台的话,相信会带来巨大冲击。特朗普再度当选的话,会引发包括通货膨胀、利率上调、汽车出口变数、驻韩美军调整等一系列问题的蝴蝶效应。政府需要好好研究如何把控“特朗普风险”。

动荡 [dòng dàng] 출렁이다

风险 [fēng xiǎn] 리스크

冲击 [chōng jī] 충격

蝴蝶效应 [hú dié xiào yìng] 나비효과