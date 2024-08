동덕여대 시니어모델 정명주씨, ‘2024 더룩오브더이어 코리아’ 대상 수상

동덕여자대학교(총장 김명애) 뉴에듀케이션칼리지 시니어모델과정이 또 한 번의 큰 성과를 거두었다. 8월 3일 토요일, 비스타 워커힐 서울에서 열린 '2024 더룩오브더이어 코리아(The Look Of The Year Korea)' 대회에서 시니어모델 정명주씨가 클래식 부문에서 영예의 대상을 수상했다.

'The Look Of The Year'는 1983년 이탈리아에서 시작된 세계적인 모델 선발 대회로, 지젤 번천, 신디 크로포드, 나오미 캠벨 등 수많은 세계적인 톱모델들을 배출한 권위 있는 대회다. 이번 대회는 키즈부터 시니어까지 다양한 연령대의 모델들이 참가해 자신의 매력을 발휘하는 장으로, 정명주 씨는 클래식 부문에서 뛰어난 워킹과 카리스마를 선보이며 심사위원들의 찬사를 받았다.

정명주 씨는 동덕여대 시니어모델과정의 수강생으로, 이번 수상을 통해 시니어모델로서의 가능성을 입증했다. 시니어모델과정은 최근 리뉴얼을 통해 최신 교육 시설과 프로그램을 갖추었으며, 정명주 씨의 수상은 이러한 체계적인 교육의 성과를 보여주는 사례로 자리매김했다. 특히, 동덕여대 시니어모델과정은 리뉴얼 오픈을 기념하여 6기 수강생을 특별 할인가 99만원에 모집하고 있어, 시니어 모델을 꿈꾸는 이들에게 좋은 기회를 제공하고 있다. 이번 기회를 통해 더 많은 시니어들이 동덕여대의 우수한 교육을 경험하고, 글로벌 무대에서 활약할 수 있을 것으로 기대된다.

정명주 씨는 "동덕여대 시니어모델과정에서 많은 것을 배울 수 있었고, 이번 대회를 통해 그 성과를 인정받아 매우 기쁘다"며 "앞으로도 다양한 무대에서 시니어 모델로서 활동할 계획"이라고 밝혔다.

동덕여대 뉴에듀케이션칼리지 시니어모델과정은 시니어모델 교육의 선두주자로, 이번 대회를 통해 그 위상을 다시 한번 확인했다.