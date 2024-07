성관계에 정부개입 여지없다…정책은 저출산 거의 못 바꿔

새로운 사회계약 한국은 경제 위기보다 심각한 인구 위기를 맞고 있다. 미국 뉴욕타임스(NYT) 칼럼니스트인 로스 다우탯은 2023년 12월에 쓴 글에서 한국의 인구가 낮은 출산율 때문에 14세기 흑사병 이후 유럽보다 적을 수 있다고 내다봤다. 한국 정부가 출산율을 높이기 위해 2006~2023년에 어림잡아 300조원 정도를 쏟아부었지만, 소멸 위기의식은 더욱 커지고 있다. 사정이 이쯤 되면 출산 인센티브를 바탕으로 한 기술적인 대책은 소용없다고 봐야 한다. 대신 근본적인 접근이 필요하다. ‘새로운 사회계약’을 맺기 위한 근본적인 접근이다. 이를 위해 먼저 인구 위기를 단순 경제 차원이 아니라 총체적으로 이해할 필요가 있다. 글로벌 머니가 해외 전문가 7인을 릴레이 인터뷰한 이유다. ① 과거와 현재 인구 위기

② 인구 대반전과 부채, 물가, 불평등

③ 인구 위기는 종말이 아니라 도전과제

④ 생태계와 인구 위기

⑤ 여성과 인구 문제

⑥ 인구, 노동 그리고 AI

⑦ 아프리카에서 본 인구 문제

“현대 이코노미스트는 역사와 함께 현장을 잊고 지낸다.”

영국 파이낸셜타임스(FT) 수석 칼럼니스트인 마틴 울프가 기자와 인터뷰할 때마다 하는 말이다. 그는 컴퓨터 프로그램 등으로 데이터를 통계적으로 처리하는 기술(계량경제학 패키지)이 발달한 탓이라고 풀이했다.

그런데 울프의 비판에서 자유로운 이코노미스트가 있다. 바로 리처드 데비이스 영국 런던정경대(LSE)·브리스톨대(경제학) 교수다.

데이비스 교수는 『 2030 극한 경제 시나리오 팬데믹 이후 회복과 성장을 위한 생존 지도(Extreme Economies: What Life at the World's Margins Can Teach Us About Our Own Future)』의 지은이다.

LSE 홈페이지에 따르면 데비이스 교수는 지구촌 오지와 아프리카 교도소에서 최첨단 도시까지 16만㎞를 누볐다. 현장에서 500여 명을 인터뷰해 『2030 극한 경제~』를 썼다.

데이비스 교수가 찾은 곳 가운데 일본 도호쿠 지방의 북서부인 아키타현이 들어 있다. 고령화가 극단적으로 진행된 곳이다. 그의 실사 결과를 듣기 위해 데이비스 교수를 화상으로 인터뷰했다.

아키타현은 어떤 곳인가.

일본 내에서도 변화가 거의 없는 곳(backwater)이다. 전형적인 농촌이고, 온천으로 좀 유명하다. 일본에서 고령화가 가장 심한 곳이다. 일본 현 가운데 거주민의 절반이 50세에 가장 먼저 도달한 곳이기도 하다. 내가 방문했을 때(2010년대 중반) 평균 연령이 53세였었다. 현재 평균 나이는 더 높아졌을 것이다.

日 아키타현: 고령화의 미래

평균 연령만으론 고령화가 실감나지 않는데.

기자가 가 보면 한눈에 알 수 있다. 책에 쓴 내용이지만, 기차역의 역무원과 건설 노동자, 여행 안내소의 근무자, 레스토랑 손님·직원 등이 모두 노인이다. 사회인 축구 경기를 본 적 있는데, 선수들 상당수가 70~80대였다.

일본의 한적한 현의 경험을 바탕으로 인구위기 미래를 가늠할 수 있을까.

아키타현은 지리적으로 일본의 시골 지역이기는 하다. 앞서 내가 backwater(변화가 거의 없는 곳)라고 했는데, 달리 말하면 고령화 측면에선 트렌드 세터(trend setter)라고 할 수 있다. 일본의 다른 지역뿐 아니라 한국 등 다른 나라가 앞으로 경험할 경제 환경이 갖춰져 있기 때문이다.

아키타현에 어떤 경제 환경이 조성됐기에 그런가.