서울여자대학교-인도 크라이스트대학교, ‘2024 한국-인도 국제 학술대회’ 공동 개최

서울여자대학교(총장 승현우)는 인도 크라이스트 대학교(총장 Dr. Fr. Joseph C.C), 주첸나이 총영사관(총영사 김창년)과 공동으로 지난 24일부터 26일까지 ‘2024 한-인도 국제 학술대회(2024 INDO-KOREA International Conference)’를 개최했다.

이번 학술대회는 한국과 인도 간 협력 강화방안을 논의하기 위한 자리로, 'Political Dynamics, Technological Breakthroughs and Social Innovation: Building an International Network towards a Sustainable Future'를 주제로 인도 크라이스트대에서 2박 3일간 진행됐다.

한국과학기술연구원(KIST) 한인도 협력센터, 인도 국가 고등연구소(NIAS), 인도 사회과학 협의회(ICSSR), 서울대학교 아시아연구소, 아쇼카 인도 등 양국의 정치, 경제, 사회, 기술 분야 전문가들이 한자리에 모인 가운데, 기조 강연과 패널 토의 등을 통해 한국과 인도 각 부문 주요 의제와 협력 방안을 논의했다.

서울여대 승현우 총장은 개회식 축사를 통해 “서울여대는 크라이스트대와 2019년부터 협력관계를 맺고 꾸준한 교류를 이어왔으며 이번 학술대회를 공동으로 개최하게 됐다. 앞으로 두 대학이 한국과 인도의 보다 활발한 교류를 위한 가교 역할을 해 나갈 것을 기대한다. 더 나아가 글로벌 사회의 지속가능한 발전에 기여할 수 있는 인재를 양성하기 위해 더욱 적극적으로 협력하며 동반 성장할 수 있기를 소망한다”고 전했다.

학술대회에서는 서울여대 학생팀이 지속가능한 미래에 대한 연구 포스터를 발표해 눈길을 끌었으며, 인도 크라이스트대 학생들과 공동으로 운영하는 한국 문화체험 부스를 통해 K-POP 댄스 공연을 선보였다. 또한 학술대회 이후에는 WeJump 워크숍에 참여했다.

서울여대와 인도 크라이스트대는 2019년 MOU를 체결하고, 서울여대 SI(Social Innovation) 교육센터와 크라이스트대 디지털 이노베이션센터(Centre for Digital Innovation)는 2021년 2월부터 글로벌 취약계층 아동-청소년 디지털 사회혁신 역량 향상을 위한 'WeJump' 사업을 공동 추진하고 있다. 'WeJump' 사업에는 현재 인도 3개 주 14개 학교에서 500여 명의 학생들이 참여하고 있다. 서울여대 학생팀은 이번 워크숍에서 인도 청소년들과 함께 기획한 'WeJump Open Workshop'을 운영하며, 각 지역 학교에서 리더로 선정된 인도 청소년 및 교사와 함께 리더십 훈련 및 글로벌 네트워크 구축을 위한 다양한 활동을 펼쳤다.

이어 서울여대 학생팀은 한국과학기술연구원(KIST) 한인도 협력센터에 방문하여 관계자들과 간담회를 가지며 한-인도 협력에 관한 다양한 정보와 인사이트를 교류하는 시간을 가졌다.

서울여자대학교 SI(Social Innovation) 교육은 이번 학술대회 공동 개최를 통해 WeJump 운영기관으로서 이니셔티브를 확보하고 대내외적으로 알리게 되었으며, 더불어 방문국 사회혁신기관과의 네트워킹을 통해 서울여대 SI네트워크를 강화하고 협력사업을 발굴, 추진하는 기회를 가졌다.