'티라미수 창시자' 伊요리사 별세…이 디저트에 담긴 놀라운 뜻

이탈리아에서 '티라미수의 아버지'로 불리는 로베르토 린구아노토가 81세를 일기로 세상을 떠났다. 현지 일간지 코리에레델라세라는 28일(현지시간) 린구아노토가 숙환으로 숨졌다고 보도했다.

티라미수의 기원에는 여러 설이 있지만, 1970년대 무렵 린구아노토가 이탈리아 북부 베네토주 트레비소에 있는 레스토랑 '레 베케리에'에서 제과 요리사로 일하면서 개발했다는 설이 가장 유력하게 받아들여진다. 그는 당시 레스토랑 여주인 알바 디 필로와 함께 인근 성매매 업소를 자주 찾는 남성들을 위해 티라미수를 만들었다고 알려져 있다.

커피, 카카오, 마스카르포네 치즈 등이 주재료인 티라미수는 이탈리아어로 'Tirare Mi Su'(나를 끌어올리다)에서 유래됐다. 영어로는 'Pick me up' 혹은 'Cheer me up'에 해당해 '들뜨게 하다' '기운나게 하다' '기분이 좋아지다'와 같은 뜻을 갖는다.

린구아토노는 티라미수의 특허를 등록하지 않아 이후 전 세계에서 여러 가지 방식으로 변형돼 판매됐다. 부드럽고 달콤하면서도 커피와 코코아의 조화로 쌉싸래한 맛이 특징인 티라미수는 전 세계인이 사랑하는 디저트로 빠르게 자리 잡았다. 최근 설문조사에 따르면 이탈리아 시민 10명 중 8명은 가장 좋아하는 디저트로 티라미수를 꼽았다.

루카 자이아 베네토주 주지사는 이날 페이스북을 통해 고인의 별세에 애도를 표했다. 그는 "오늘날 티라미수는 전 세계적으로 인정받는 뛰어난 요리"라며 "이런 성공의 공로는 제과 요리사로서 린구아노토의 숙련도와 그의 열망 덕분"이라고 했다.