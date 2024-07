KTL·LG전자, 튀르키예 TSE와 ‘인력 교류·시험기관 협력’ 협약

한국산업기술시험원(원장 김세종, 이하 KTL) 및 LG전자(대표이사 조주완)는 한국, 튀르키예 두 국가 간 기술적 무역장벽 제거 및 상호 기술협력 증진을 위해 튀르키예 대표 시험 기관인 TSE(Türk Standardlari Enstitüsü / Turkey Standards Institution)와 「한국-튀르키예 표준 및 시험기관 협력 업무 협약」을 체결했다고 26일 밝혔다.

튀르키예 수도 앙카라(Ankara)에 소재한 TSE는 1954년 터키 상공회의소 및 상품거래소 연합(Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey(TOBB)) 내에서 제정된 법령을 바탕으로 설립되었다. 특히 1960년에 튀르키예 정부 산업기술부 소관의 표준연구소로써 독립기구로 인정을 받아, 법인성격을 가진 공공기관으로 사법 규정에 따라 관리되고 있다. 또한 TSE는 주요 국제 표준화 기구 및 인증기구(ISO, IEC, CENELEC 등)의 정식회원의 지위를 갖고 있을 뿐 아니라 재료, 장비, 기계, 내구재, 음식, 전기용품, 공구류, 가공 및 서비스 분야 등 전 분야에 대한 튀르키예 국가 표준을 주도하고 있다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲적합성 평가(시험, 검사-감독, 인증), 계량 및 교정 분야에서의 협력 강화 ▲교육 및 인적 자원 개발 ▲세미나 등 행사 공동 개최 및 인력 교류 등이다.

구체적으로, 이번 글로벌 기관과의 기술협력을 통해 세 기관은 ➊양국간 시험평가 기술 역량과 협력을 한 단계 끌어올리고, ➋튀르키예 규제 및 기술 동향을 적극 모니터링하고 선제적으로 대응할 계획이다. 특히 이번 협약으로 ➌LG전자는 KTL, TSE와 제품 시험 및 데이터 분석 분야에서 다양한 방법으로 협업을 진행하는 등 ➍우리 기업의 수출 판로개척에도 도움을 줄 계획이다.

국내 유일 공공 종합시험인증기관 KTL, 신현규 시스템에너지본부장은 ‶이번 협약을 통해서 튀르키예 대표 시험기관인 TSE와 지속적인 협력관계를 구축하고, 양국의 시험 및 표준 산업 육성과 발전을 위해 노력하겠다″라고 강조하고, ‶앞으로도 우리 기업 수출지원을 위해 글로벌 시험인증 기관들과 시험평가 기술협력 확대를 계속 이어가겠다″라고 밝혔다.