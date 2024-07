[아이랑GO] 검사부터 대통령까지 ‘탄핵’ 가나…국회 법사위의 선택은…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

검사부터 대통령까지 ‘탄핵’ 가나…국회 법사위의 선택은

더불어민주당이 이재명 전 대표의 ‘대장동·백현동 특혜 개발 의혹’과 ‘쌍방울 불법 대북송금 의혹’ 수사를 담당한 검사 4명에 대해 위법한 압수 수색, 위증 강요, 뒷거래 의혹 등을 들어 탄핵소추안을 7월 2일 발의했어요. 이어 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안 찬성 청원과 반대 청원이 모두 국회 소관 상임위원회인 법제사법위원회 회부 조건인 '30일 내 동의 수 5만 명'을 충족해 나란히 국회로 회부될 예정입니다.

탄핵소추(彈劾訴追) 대통령·국무총리·국무위원·행정각부의 장·헌법재판소 재판관·법관·중앙선거관리위원·감사원장·감사위원 등 고위공무원이 법률을 위배한 직무집행을 할 때 국회에서 그 위법을 고발해 책임을 묻는 겁니다. 헌법 제65조에 따르면 탄핵소추는 국회 재적의원 3분의 1 이상이 발의하고 과반수가 찬성해야 해요. 대통령의 경우 국회 재적의원 과반수의 발의와 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 하죠. 탄핵소추가 의결되면 헌법재판소의 탄핵심판이 이뤄지며, 탄핵이 결정되면 그 직을 물러나야 합니다.

It will boomerang!

Democratic Party (DP) on Thursday submitted a motion to impeach four prosecutors who investigated its leader Lee Jae-myung. But the majority party’s move to impeach them for nonsensical reasons will most likely backfire.

Democratic Party: 민주당

submit: 제출하다

motion: 법안보다는 특정 사안과 관련된 요구안

impeach: 탄핵하다

prosecutor: 검사. 참고로, 판사는 judge, 증인은 witness, 배심원은 juror

investigate: 수사하다(=probe)

majority party: 다수당. 참고로, 소수당은 minority party

nonsensical: 말도 안 되는, 얼토당토않은

reason: 이유, 사유

most likely: 가능성이 큰

backfire: 역효과를 내다(=boomerang)

从检察官到总统都要“弹劾”吗?国会法司委面临抉择

7月2日,共同民主党对4名负责调查李在明前党代表“大庄洞、白贤洞开发项目涉腐嫌疑”和“双铃集团对北韩非法汇款”案件的检察官提出弹劾案,理由是非法搜证、强迫作伪证、幕后交易等。随后,支持和反对对尹锡悦总统进行弹劾的请愿也都分别达到国会法制司法委员会受理条件,即在30天内同意人数超过5万名,将一并提交国会。

弹劾 [tán hé] 탄핵

检察官 [jiǎn chá guān] 검사

总统 [zǒng tǒng] 대통령

请愿 [qǐng yuàn] 청원