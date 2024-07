[라이프 트렌드&] 미국채권 판매 등 호조…올 상반기 개인고객 금융자산 62조6000억원으로 늘어

한국투자증권, 고객별 맞춤 관리 제공

한국투자증권의 개인고객 금융자산이 빠르게 늘고 있다. 2022년 41조6000억원이던 개인고객 금융상품 잔고(법인고객 및 BK 자산을 제외한 순수 개인 리테일 잔고)가 지난해 말 기준 53조4000억원으로 증가했다. 올해 상반기에도 약 9조가 늘어 62조6000억원으로 불어났다.

한국투자증권은 고금리 시대에 투자 수요가 많던 확정금리형 상품을 적시에 공급하는 한편 시장 상황에 맞는 금융상품을 잇따라 선보이며 자산관리 서비스 강화에 집중하고 있다. 고객의 손실 가능성은 줄이고 이익이 발생하면 고객에게 먼저 배정하는 ‘손익차등형 공모펀드’가 대표적이다. 또 글로벌 사모투자펀드운용사(PEF) 칼라일과 손잡고 만든 ‘한국투자칼라일CLO펀드’는 고액자산가들 사이에서 인기를 끌었다.

금리 인하 기대감에 미국채권 판매도 호조를 띠고 있다. 한국투자증권이 올해 들어 4월까지 국내 개인투자자들에게 매각한 미국 국채는 1조5350억원에 달한다. 표면금리 1% 미만대의 저쿠폰 미국채를 선별 판매하고, ‘한국투자’앱을 통한 자체 해외채권 온라인 중개 서비스와 토스뱅크를 활용한 해외채권 거래 서비스 등을 활용해 개인투자자의 접근성을 높인 점이 주효했다.

글로벌 자산 투자에 관심이 높은 초고액자산가를 위한 자산관리 서비스에도 힘쓰고 있다. 한국투자증권 슈퍼리치 전담 조직 GWM(Global Wealth Management) 예하에 신설된 패밀리오피스부는 연 단위로 고객을 선정해 패밀리 맞춤형 컨설팅과 ‘연간 자산 리뷰’ 서비스 등의 전용 혜택을 제공한다.

전통적인 고액자산가 서비스에 한국투자증권의 역량을 더한 차별화된 서비스도 돋보인다. 기업 오너와 CEO를 위한 ‘오너스포럼(Owners Forum)’이 대표적이다. 차세대 리더를 위한 인재육성 프로그램 ‘한국투자 ALP(Advanced Leader’s Program for the next CEO) 과정’은 올해로 5회째를 맞았다.

현재 GWM 고객 수는 2021년 대비 19%가량 늘어났다. 분야별 전문인력으로 구성된 팀이 고객별 맞춤 자금관리 솔루션을 제공한 것이 주효했다. 전체 WM 운용 자금에서 GWM과 패밀리오피스가 차지하는 비중은 20% 수준으로 지속해서 증가세를 보이고 있다.

WM업무의 중요도가 커지면서 한국투자증권은 프라이빗뱅커(PB) 채용을 확대하고 있다. 올해 들어 PB직군만을 위한 공채 전형을 추가로 신설했다. 전체적인 PB직군 채용 규모는 예년 대비 2배 이상 늘 것으로 전망된다. 또 PB 인력 경쟁력을 강화하기 위해 ‘PB팀제’를 도입하는 한편 맞춤 교육을 제공 중이다.