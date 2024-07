[아이랑GO] 22대 국회, 나라 살림 64조6000억 적자에도 무한 정쟁…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



22대 국회, 나라 살림 64조6000억 적자에도 무한 정쟁

나라 살림을 보여주는 관리재정수지가 64조6000억원 적자인데 국회는 민생법안 제정은커녕 정쟁을 반복하고 있습니다. 앞서 국회 상임위 보직을 놓고 여당인 국민의힘 내부 밥그릇 싸움이 불거졌고, 22대 국회 시작 28일 만에 전반기 원(院)구성을 간신히 마무리했죠. 7월 2일 22대 국회 첫 대정부질문은 채상병 사망사건 수사 외압 의혹과 윤석열 대통령 탄핵 청원 등을 둘러싼 대립 속에 파행됐으며, 여야는 쟁점 법안 처리 등에 정면충돌을 예고했죠.

관리재정수지 관리재정수지는 통합재정수지에서 사회보장성기금(국민연금·사학연금·고용보험·산재보험)수지를 제외해 정부의 해당 연도 재정 상황을 보여주며 재정 건전성을 나타내는 지표예요. 통합재정수지는 정부의 총수입에서 총지출을 뺀 것으로 일반회계·특별회계·기금을 포괄하죠. 조세·공채 및 국유재산 매각 등 경상수입과 자본수입을 더한 통합재정세입에서 재화·용역 구입, 이자·보조금 지금, 국가가 재원 조달로 진 채무 상환을 위한 지출, 공무원 급여 지급 등 나라 살림에 쓴 지출을 뺀 금액이죠.

Help!

Despite the urgent need to pass a number of bills directly related to people’s livelihood, they are still stuck in the National Assembly due to political battles between the majority Democratic Party and the governing People Power Party.

urgent: 긴급한

a number of ~: 많은(=many)

related to ~: ~와 관련된

livelihood: 민생

stuck: 갇힌

National Assembly: 국회

political battles: 정치적 싸움

majority: 다수(당). 소수(당)는 minority

Democratic Party: 민주당

People Power Party: 국민의힘

财政赤字高达64.6万亿韩元,第22届国却陷入无尽政治纷争中

尽管财政赤字已经高达64.6万亿韩元,国会不讨论民生法案,反而陷入无尽政治斗争当中。此前,围绕国会常任委员会职务问题,国民力量党内部出现纷争。国会前半期院会组建也是直到任期开始28天之后才完成。7月2号国会本计划针对防汛兵死亡事件和弹劾尹锡悦总统请愿进行首次政府质询,但因朝野对立取消,预示接下来在争议法案上朝野双方正面冲突将会愈演愈烈。

赤字 [chì zì] 적자

民生 [mín shēng] 민생

请愿 [qǐng yuàn] 청원

冲突 [chōng tū] 충돌