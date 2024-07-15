말을 갓 배우는 아이들은 발음이 어색합니다. “띠드(치즈) 주세요” “엄마 따랑해(사랑해)” 같이 혀 짧은 소리를 내는 건 기본이죠. 혀 짧은 소리는 아이를 더 귀엽게 만들지만, 여기에도 유효기간이 있다는 사실을 아시나요? 아이의 혀 짧은 소리, 언제까지 괜찮을까요? 장재진 솔언어청각연구소장의 ‘엄마 치료사의 언어 클리닉’ 6화에서는 아이 발음 문제에 대한 솔루션을 알려드립니다.
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슬기로운 가족
건강한 삶과 양육
귀여워말고 당장 검사해라…“엄마 따랑해”하면 안되는 나이
- 카드 발행 일시2024.07.16
에디터 전민희
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hello! Parents
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아이와 함께 성장하고 싶은 밀레니얼 양육자를 위하여.