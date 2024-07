하얀 탄도 궤적이 직선으로…사진에 포착된 트럼프 저격 순간

뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 향해 날아오는 총알 궤적이 찍힌 사진을 공개했다.

NYT가 이날 공개한 사진에는 미국 펜실베이니아주 버틀러에서 유세 중인 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 향해 날아드는 총알 궤적이 선명하게 찍혀있다.

NYT의 베테랑 사진기자인 더그 밀스(Doug Mills)가 찍은 이 사진을 두고 전 FBI요원은 “발사체 때문에 공기 이동하면서 나타나는 현상일 수 있다”며 “트럼프의 귀를 관통하기에는 각도가 약간 낮은 듯하지만, 여러 발을 발사했다면 불가능하지도 않다”고 NYT에 말했다. 밀스는 초당 최대 30프레임으로 찍을 수 있는 소니 디지털 카메라로 촬영했다고. 당시 8000분의 1초로 셔터 속도를 맞췄다고 한다.

전 FBI요원은 용의자가 AR-15형 반자동 소총으로 저격을 시도했다는 점을 토대로 “.223 구경(5.56mm)이나 5.56밀리미터 총알은 총구에서 초당 약 3200피트(초당 975.36m)의 속도로 움직인다”며 “8000분의 1초의 셔터 속도로 두면 셔터가 열려 있는 동안 총알은 약 5분의 2 피트(12.192㎝)를 이동할 수 있다”고 설명했다.

미국 현지언론들은 트럼프가 운 좋게 흉탄을 피할 수 있었다는 증언을 보도했다. NBC방송은 유세를 보러온 버네사 애셔의 말을 인용해 “트럼프 전 대통령이 (오른쪽 스크린에 뜬) 차트를 보기 위해 제때(right in the nick of time)에 머리를 돌렸다”며 “안 그랬으면 머리에 총알을 맞았을 것”이라고 보도했다.